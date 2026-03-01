BAE'de İHA Parçası Yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE'de İHA Parçası Yaraladı

01.03.2026 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abu Dabi'de İsrail misyonunun bulunduğu binaya İHA parçası isabet etti, bir kadın ve çocuk yaralandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de İsrail ve birçok yabancı misyonun ofislerinin bulunduğu binaya isabet eden insansız hava aracı (İHA) parçaları nedeniyle bir kadın ve çocuk yaralandı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi'de müdahale edilen İHA'nin parçaları, Etihad Kuleleri binalarından birine isabet etti.

İHA parçasının binaya isabet etmesi sonucu bir kadın ve çocuk yaralandı, maddi hasar meydana geldi.

Abu Dabi'deki Etihad Kuleleri'nde aralarında İsrail Büyükelçiliği olmak üzere çok sayıda yabancı misyonun ofisi bulunuyor.

?ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE'de İHA Parçası Yaraladı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

17:03
İran’dan Abraham Lincoln’e füze saldırısı
İran'dan Abraham Lincoln'e füze saldırısı
17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
16:36
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
16:31
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
16:02
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
"Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
15:57
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 17:50:32. #.0.4#
SON DAKİKA: BAE'de İHA Parçası Yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.