BAE'den İsrail'e Sert Kınama

Güncel

ABU DABİ, 28 Aralık (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ni ateşe vermesini ve hastane personeli ile hastaların tahliyesine neden olan saldırıyı sert bir şekilde kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığının cuma günü yaptığı açıklamada, bu eylem "uluslararası insancıl hukukun ağır bir ihlali" ve Gazze'nin kırılgan sağlık sistemine yönelik "sistematik bir saldırının" parçası olarak nitelendirildi.

Açıklamada, şiddetin bir an önce durdurulması çağrısında bulunularak sivillerin ve sivil kurumların korunmasının önemine vurgu yapıldı ve "Mevcut durum, acil müdahale gerektiren bir insani felaketi temsil etmektedir" ifadelerine yer verildi.

BAE ayrıca uluslararası toplumu işgal altındaki Filistin topraklarında durumun daha da ağırlaşmasını önlemek için çabalarını yoğunlaştırmaya ve kapsamlı ve adil bir barışa ulaşmayı amaçlayan tüm girişimleri desteklemeye çağırdı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri cuma günü Kemal Advan Hastanesi'nin ameliyathane ve cerrahi bölümlerinin, laboratuvarının, bakım ünitelerinin, ambulans birimlerinin ve depolarının tamamen yandığını bildirdi.

İsrail saldırısından önce, Gazze'nin kuzeyindeki en büyük sağlık tesisi olan hastane, 75 yaralı hasta ve refakatçileri de dahil olmak üzere yaklaşık 350 kişiye ev sahipliği yapıyordu. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki askeri operasyonlarının bir parçası olarak iki aydan uzun bir süredir hastaneyi abluka altında tutuyor.