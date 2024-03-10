BAE Dışişleri Bakanı, Gazze ve GKRY arasındaki insani deniz koridoru hakkında görüş alışverişinde bulundu

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ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly ile Gazze ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında açılması planlanan insani amaçlı deniz koridoru hakkında görüş alışverişinde bulundu.

BAE haber ajansı WAM'a göre, iki ülkenin dışişleri bakanları Dubai'de bir araya geldi.

Görüşmede, başta Gazze olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmelerin ve insani yansımalarının yanı sıra GKRY'den Gazze'ye kurulması planlanan deniz koridoru ve bunun insani yardım akışında oynayacağı rol değerlendirildi.

Uluslararası toplumun, Gazze'de sürdürülebilir ateşkese varılması için çalışmalarını artırması gerektiğini belirten Bin Zayid, şu aşamada Filistin halkının ihtiyaçlarının karşılanması, sivillerin korunması ve bölgede şiddet ve gerilimin sona erdirilmesinin acil öncelik olduğunu dile getirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, 20 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in GKRY'de Rum mevkidaşı Constantinos Kombus ile Gazze'ye bir "deniz koridoru" açılması konusunu görüştüğünü duyurmuştu.

Açıklamada, planlanan "deniz koridoru" kapsamında Gazze'ye gönderilen insani yardımların Larnaca Limanı'nda kurulan çok amaçlı merkezde İsrail'in koordinasyonuyla teftişten geçerek "İsrail'e uğramadan" doğrudan Gazze'ye gönderileceği belirtilmişti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, insani koridorun ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ortaklığında açılacağını, çalışmaların İsrail ile işbirliğinde yürütüleceğini bildirmişti.