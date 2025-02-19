BAE, Filistin Halkını Destekledi - Son Dakika
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BAE, Filistin Halkını Destekledi

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, Filistin halkının topraklarından çıkarılmasına karşı çıktıklarını duyurdu.

19.02.2025 16:19
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin Filistin halkını topraklarından çıkarmaya yönelik her türlü girişimi reddettiğini belirtti.

Resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Abu Dabi'de bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, "iki ülke arasındaki işbirliği ve ortak çalışmanın yanı sıra karşılıklı çıkarları gerçekleştirmek amacıyla bunları çeşitli alanlarda geliştirmenin yollarını" ele aldı.

Toplantıda, "ortak önemi haiz bölgesel ve uluslararası konular ile Filistin başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler, Gazze Şeridi'ndeki krizle ilgili çabalar ve bunun barış, istikrar ve bölgesel güvenlik üzerindeki etkileri" görüşüldü.

Bin Zayid, görüşmede, "BAE'nin, Filistin halkının topraklarından çıkarılmasına yönelik her türlü girişimi kesinlikle reddettiklerini" ifade etti.

"Bölgesel barışı tehdit edecek çatışmaların genişlemesini önlemenin önemine" dikkati çeken Bin Zayid, "Gazze'nin yeniden inşa sürecinin, bölgede istikrarın sağlanmasının tek yolu olan 'iki devletli çözüm' (Filistin ve İsrail) temelinde kapsamlı ve kalıcı bir barış sürecine bağlı olması gerektiğini" vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

Kaynak: AA

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