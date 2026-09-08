BAE, Haaretz\'in Netanyahu uyarısı iddiasına yanıt vermedi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 10 gün önce, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "Gazze Şeridi'nden bir saldırı yapılacağı" konusunda uyardığı yönündeki iddiaların yer aldığı haberi doğrulamaktan kaçındı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, Haaretz gazetesinde yer alan ve Al Nahyan'ın Netanyahu'yu 7 Ekim'den önce uyardığı yönündeki iddia hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'le ilişkilerin başlamasından bu yana iki ülkenin ilgili kurumları arasında açık ve doğrudan iletişim kanallarının sürdürüldüğünü, gerektiğinde ilgili istihbarat bilgilerinin karşılıklı paylaşıldığı belirtildi.

Haaretz'in "Al Nahyan, Netanyahu'yu 7 Ekim'den önce uyardı" iddiasına işaret edilerek, BAE hükümetinin hükümet liderleri arasındaki görüşmelere ilişkin basında yer alan haber veya spekülasyonlar hakkında yorum yapmadığı ifade edildi.

Açıklamada, BAE'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü çabaların gerilimi azaltma, bölgesel istikrarı güçlendirme ve şiddeti önlemeye odaklandığı kaydedildi.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 10 gün önce, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "Gazze Şeridi'nden bir saldırı yapılacağı" konusunda uyardığı iddia edilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise yaptığı açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve BAE'nin Netanyahu'yu 7 Ekim öncesi uyarmadığını öne sürerek bir bilgi varsa bunun istihbarat kanalları vasıtasıyla iletilmiş olabileceğini savundu ve topu İsrail istihbarat kurumlarına attı.

İsrail gazetesi Haaretz'in çok sayıda kaynak ve üst düzey yetkililere dayandırdığı araştırma haberinde, BAE liderinin, Eylül 2023 sonunda Netanyahu ile 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

Doğrudan Bin Zayid'in danışmanına atıfta bulunulan ve telefon görüşmesi hakkında üç üst düzey yabancı yetkiliye bilgi verildiği belirtilen haberde, BAE liderinin İsrail Başbakanına, eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nde İsrail'e büyük çaplı bir saldırı planladığı uyarısında bulunmasına rağmen Netanyahu'nun bu bilgiyi güvenlik yetkililerine aktarmadığı ve herhangi bir önlem almadığı ileri sürülmüştü.

Haberde, Bin Zayid'in Netanyahu'ya, Sinvar'ın İsrail'de kan dökülmesine yol açacak muhtemel eyleminin, bölgeyi istikrarsızlaştıracak ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki Abraham Anlaşmaları'na zarar verebilecek çapta olduğu uyarısında bulunduğu savunulmuştu.