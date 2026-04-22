BAE, İran Saldırılarına Rağmen Ekonomik Planlarını Sürdürüyor - Son Dakika
BAE, İran Saldırılarına Rağmen Ekonomik Planlarını Sürdürüyor

BAE, İran Saldırılarına Rağmen Ekonomik Planlarını Sürdürüyor
22.04.2026 17:29
BAE Büyükelçisi Zahiri, İran'ın saldırılarına karşın yatırım planlarının devam ettiğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, İran'ın saldırıları nedeniyle ülkesinin yatırım planlarında ve uzun vadeli ekonomik önceliklerinde değişiklik olmadığını belirterek, ticaret ve tedarik sürekliliğini güvence altına almak için projeler geliştirildiğini söyledi.

BAE'nin Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen toplantıda Büyükelçi Zahiri, ülkedeki güncel duruma ilişkin konuştu.

Büyükelçi Zahiri, Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunarak, bu zor zamanlarda Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

Zahiri, ülkesinin İran'ın saldırıları karşısında gelişmiş altyapı, proaktif planlama, köklü uluslararası ortaklıklarla ve güven içinde tam kurumsal hazırlıkla gerekli tüm adımları attığını söyledi.

Saldırılara yönelik müdahalelerin, ileri teknoloji hava savunma sistemleriyle titiz ön hazırlıklarının meyvesi olduğunu kaydeden Zahiri, BAE'nin füze ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı koymadaki deneyimini dost ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Zahiri, akıllı saldırı uyarı ve bilinçlendirme sistemlerinin de anlık bilgi ve talimat akışını sağlamaktaki etkinliğini kanıtladığını ve toplum güvenliğini pekiştirdiğini dile getirdi.

İran'dan BAE'ye toplam 2 bin 819 saldırı yapıldı

İran'ın 28 Şubat'tan bu yana BAE'ye 537 balistik füze, 26 seyir füzesi ve doğrudan ülke topraklarını hedef alan 2 bin 256 İHA dahil toplam 2 bin 819 saldırı yaptığını aktaran Zahiri, ülkesinin bunları başarı ve kararlılıkla etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Zahiri, BAE vatandaşlarını, ülkede ikamet edenleri ve ziyaretçileri ayırmaksızın herkesin can güvenliği sağlamanın devletin taahhüdü olduğunu söyledi.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın saldırıların ardından ilk gün yaralıları hastanede ziyaret ettiğine dair videoları gösteren Zahiri, bin Zayid'in alışveriş merkezinde dolaştığı görüntülere ilişkin de orada yaşayanlara açık ve net güven mesajı iletildiğini belirtti.

Zahiri, İran'ın saldırıları karşısında BAE'nin yatırım planlarında ve uzun vadeli ekonomik önceliklerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmediğine dikkati çekerek, petrol dışı sektörlerin gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 75'ini teşkil ettiğini ve bunun ekonominin çeşitlendirilmesi kapsamında başarı olduğunu ifade etti.

Hürmüz Boğazı'na alternatif projeler geliştirildi

Mal ve ürün ithalat hareketlerinde ve tedarik zincirlerinde herhangi bir aksama belirtisi olmadığını kaydeden Zahiri, Hürmüz Boğazı'na bağımlı kalmadan ticaret ve tedarik sürekliliğini güvence altına almak için Habshan-Füceyre Petrol Boru Hattı ve El-İttihad Ray projesi gibi alternatifler geliştirildiğini anlattı.

Zahiri, temel ihtiyaç maddelerinde piyasanın 4 ila 6 aylık gereksinimini karşılayacak stratejik stoklara sahip olduklarına işaret ederek, özel sektörü desteklemek amacıyla BAE Kalkınma Bankasının şirketlerin faaliyet sürekliliğini güçlendirmek için günde 20 milyon dirhem fon sağladığını aktardı.

BAE'nin güven içinde misafirlerini en sıcak şekilde ağırlamaya devam ettiğine değinen Zahiri, otel doluluk oranlarının da normal seyrinde ilerlediğini kaydetti.

Zahiri, vatandaşların ve mukimlerin sorunsuz şekilde geri dönüşlerini sağlamak amacıyla kademeli operasyonel uygulamalar hayata geçirildiğini, piyasanın istikrarı ve hizmetlerin kesintisiz devamının, vatandaşların, mukimlerin ve ziyaretçilerin güvenliğinin daima değişmez öncelik olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Zahiri, Türk hükümetini ve halkını da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebeti ile kutladı.

BAE ile Türkiye arasında rekabet değil, bütünleşme mevcut

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zahiri, İran'ın BAE'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Öncelikle İran'ın saldırılarında özellikle askeri noktaları değil de sivil noktaları hedef aldığını belirtmek istiyorum. Saldırıların yüzde 85'i sivil noktaları hedef almıştı." ifadesini kullandı.

Zahiri, Habshan-Füceyre Petrol Boru Hattı'nın aktif olduğunu ve şu anda petrol ihraç ettiğini belirterek, Füceyre'de bazı petrol depolarının hedef alındığını ancak bu saldırıların bertaraf edildiğini ve depoların zarar görmediğini aktardı.

Boru hattından şu anda günlük olarak ortalama 1,5-1,8 milyon varil petrol ihraç edildiğini kaydeden Zahiri, ülkesinin farklı sorunlara öngörülü şekilde hazırlıklı davrandığını ve bunları en az hasarla atlattığını söyledi.

Zahiri, mali göstergelerinin iyi olduğuna değinerek, ülkesinin ekonomik kalkınma yolu bulunduğunu ve bu yolu destekleyerek BAE'nin uluslararası güvenilir "mali bir merkez" duruşunu sürdürdüğünü vurguladı.

BAE ile Türkiye arasında rekabet değil, bütünleşme olduğunun altını çizen Zahiri, Türkiye'nin Avrupa ile BAE'nin Asya ve Doğu ile bağlantısıyla iki ülkenin tamamlayıcı bir unsur teşkil ettiğini belirtti.

Zahiri, bu durumun iki ülke arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının (CEPA) imzalanmasına vesile olduğunu kaydederek, "İki ülke, birbirlerini tamamladığı bir yolda ilerliyor. Rakip değiliz, iki ülke olarak tamamlayıcıyız." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE, İran Saldırılarına Rağmen Ekonomik Planlarını Sürdürüyor - Son Dakika

17:25
Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
17:19
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye
16:44
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
16:40
Davutoğlu’nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
Davutoğlu'nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
16:15
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
15:32
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda
Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:55
Böyle baba olmaz olsun Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
SON DAKİKA: BAE, İran Saldırılarına Rağmen Ekonomik Planlarını Sürdürüyor - Son Dakika
