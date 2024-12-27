BAE, İsrail'in Hastane Tahliyesini Kınadı - Son Dakika
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BAE, İsrail'in Hastane Tahliyesini Kınadı

BAE, İsrail ordusunun Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni yakmasını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi.

27.12.2024 23:16
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni tahliye etmesini ve yakmasını şiddetle kınayarak, bunu uluslararası insani hukukun ihlali olarak değerlendirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kemal Advan Hastanesi'nin İsrail güçleri tarafından yakılması ve hastaların ve sağlık personelinin burayı boşaltmaya zorlanmasının şiddetle kınandığı ve en güçlü ifadelerle reddedildiği aktarıldı.

Açıklamada, "uluslararası insancıl hukuku ihlal eden ve Gazze Şeridi'nde kalan sağlık sisteminin sistematik ve yok edilmesine yol açan bu iğrenç eylemin" tamamen reddedildiği vurgulandı.

Şiddetin derhal durdurulması, sivillerin ve sivil kurumların hedef alınmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, sivillerin uluslararası insani hukuk ve uluslararası anlaşmalar kapsamında tam korumaya sahip olmasının önemli olduğu ve çatışmaların hedefi olmaması gerektiği dile getirildi.

Gazze Şeridi'nde kötüleşen ve sivillerin daha fazla hayatını kaybetmesi tehlikesi taşıyan insani krizden derin endişe duyulduğu dile getirilen açıklamada, oradaki son derece hassas ve tehlikeli felaket niteliğindeki insani durum konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada ayrıca "uluslararası topluma işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumu daha da alevlendirmekten kaçınmak için her türlü çabanın gösterilmesi ve kapsamlı ve adil bir barışa ulaşmak için tüm çabaların ilerletilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu bugün, kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak, baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesinin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 436 Filistinli öldü, 108 bin 38 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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