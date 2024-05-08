BAE, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesini kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BAE, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesini kınadı

BAE, İsrail\'in Refah Sınır Kapısı\'nı ele geçirmesini kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesini kınayarak, bu askeri gerilimi tırmandırmanın Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım akışı üzerindeki sonuçları konusunda uyarıda bulundu. BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için uluslararası topluma çağrı yapıldı.

08.05.2024 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesini kınayarak, bu askeri gerilimi tırmandırmanın Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım akışı üzerindeki sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"BAE, İsrail kuvvetlerinin Refah Sınır Kapısı'na yönelik saldırısını ve kontrol altına almasını güçlü bir şekilde kınıyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, daha fazla insanın zarar görmesi ve Gazze Şeridi'nin tanık olduğu insani trajediyi daha da kötüleştirme yönünde tehdit oluşturan askeri gerilimi tırmandırmanın sonuçları konusunda uyarı yapıldı.

"Gazze Şeridi sakinlerine yönelik hayat kurtaran insani yardım akışının, onu sınırlandıracak hiçbir tehlike veya engele maruz kalmaması gerektiği" vurgulanan açıklamada, "uluslararası topluma Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için gecikmeden her türlü çabayı göstermeleri" çağrısında bulunuldu.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah da Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Refah, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesini kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:52 Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:13 İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
17:43 Yunanistan Başbakanı Ankara’ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde Yunanistan Başbakanı Ankara'ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde
17:18 İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok
17:11 Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor Takımın abisinin bile biletini kestiler Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Takımın abisinin bile biletini kestiler
17:04 Çocuklar ve gençler için muhteşem eser Kayseri’de bir spor okulu daha hizmete açıldı Çocuklar ve gençler için muhteşem eser! Kayseri'de bir spor okulu daha hizmete açıldı
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
16:26 Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı
16:06 Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz’ın cenazesi TBMM’de törenle uğurlanacak Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 18:16:36. #1.11#
SON DAKİKA: BAE, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesini kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement