BAE, Mühimmat İddialarını Reddetti
BAE, Mühimmat İddialarını Reddetti

03.03.2026 10:28
BAE, İran'dan gelen saldırılara karşı hava savunma mühimmatının tükendiği iddialarını yalanladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan düzenlenen saldırıları önlemek için kullanılan hava savunma sistemlerindeki mühimmatın tükendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek reddetti.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD merkezli Bloomberg kanalının, BAE'nin savunma kapasitesine ilişkin "yanlış ve yanıltıcı" iddialarda bulunduğu ifade edildi.

Bloomberg'in haberinde yer alan iddiaların kesin bir dille reddedildiği açıklamada, "Bu iddialar asılsızdır ve BAE'nin yüksek hazırlık seviyesini, teknolojik gelişmişliğini ve operasyonel hazır olma durumunu yanlış temsil etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Sorumlu gazeteciliğin önemine dikkati çekilen açıklamada, "bilgilerin resmi kaynaklardan doğrulanması gerekliliği" vurgulandı.

BAE'nin hava tehditlerine yüksek verimlilikle karşı koyabilecek çeşitli, entegre ve çok katmanlı hava savunma sistemlerine sahip olduğu ve ülkenin hava sahasının kapsamlı bir şekilde uzun, orta ve kısa menzilli sistemlerle korunduğu aktarıldı.

BAE'nin uzun süre önleme ve müdahale kapasitesine sahip güçlü stratejik mühimmat stoğuna sahip olduğu belirtilen açıklamada, BAE'nin ulusal güvenlik çerçevesine verdiği öneme dikkati çekildi.

Bloomberg, BAE ve Katar'ın hava savunma mühimmatının biteceğini iddia etti

Bloomberg'in haberinde BAE ve Katar'ın, İran'dan ABD-İsrail saldırılarına karşı sürdürülen misilleme saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini güçlendirmeye çalıştığı ve Katar ve BAE'nin hava saldırılarını önlemede kullanılan savunma sistemlerinin tükendiği öne sürüldü.

BAE'nin mühimmatının bir hafta içinde, Katar'ın mühimmatının ise 4 gün içinde tükeneceği iddia edildi.

Katar ve BAE'nin, ABD'nin İran'a karşı askeri operasyonlarını kısa tutacak bir çıkış yoluna yönelmesi için Başkan Donald Trump'ı ikna etmesi adına özel olarak lobi faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Bu iki körfez ülkesinin, çatışmaların bölgede yayılmasını ve enerji alanında uzun süreli bir fiyat artışını önlemek için saldırılara hızlı ve diplomatik bir son verilmesini istediği aktarıldı.

Katar Uluslararası Medya Ofisinden de gece yapılan açıklamada, ordudaki mühimmatların biteceğine yönelik iddialar yalanlanmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Medya, İran, Son Dakika

