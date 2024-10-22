BAE ve ABD'den Gazze ve Lübnan İçin Görüşme - Son Dakika
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BAE ve ABD'den Gazze ve Lübnan İçin Görüşme

Blinken ve Nahyan, Gazze ve Lübnan'daki gerilimi azaltma çabalarını görüştü.

22.10.2024 10:16
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Gazze Şeridi ve Lübnan'da bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik devam eden çabaları görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken ile Nahyan telefon görüşmesi yaptı.

İki bakan, Gazze Şeridi ve Lübnan'da bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik devam eden çabaları ele alırken, Gazze'deki savaşı sona erdirmenin, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın ve Filistin halkının acılarını hafifletmenin önemini görüştü.

Blinken ile Nahyan, Mavi Hat üzerindeki çatışmaya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını tam olarak uygulayan diplomatik bir çözüm bulma çabalarını ele aldı.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında.

Kaynak: AA

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