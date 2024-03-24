ABU Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Gazze'ye yardım girişimini ele aldı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos'la Gazze Şeridi'ne uluslararası deniz koridoruyla yardım girişimine dair gelişmeleri ele aldı.
BAE resmi ajansı WAM'da yayımlanan habere göre, Al Nahyan ile Kombos, Abu Dabi'de bir araya geldi.
Görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmeler ve bu gelişmelerin Gazze Şeridi'ndeki siviller üzerinde görülen insani yansımalarının yanı sıra Gazze'nin kuzeyine insani yardım ulaştırmaya yönelik uluslararası deniz koridoru girişimindeki gelişmeler değerlendirildi.
Al Nahyan, ülkesinin deniz koridoru girişimine destek toplanması; girişime en iyi şekilde yatırım yapılması adına tüm bölgesel ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışılması konusundaki ciddiyetini vurguladı.
BAE'li Bakan, bu girişimle Gazze'nin kuzeyindeki sivillere yönelik insani yardım akışının yeterli, sürdürülebilir ve engelsiz şekilde artırılmasına katkıda bulunacağını ifade etti.
Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkese ulaşmak için uluslararası toplumun ortak çabalarının önemine dikkati çeken Al Nahyan, böylece tüm sivillerin korunmasına ve Filistin halkına yönelik insani desteğin güçlendirilmesine katkı sağlanacağını kaydetti.
Haberde, Kombos'un BAE ziyaretinin süresi ve içeriğine ilişkin detay yer almadı.
BAE Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin kuzeyine deniz yoluyla ilk yardım ulaştırma operasyonunun 19 Mart sabahı tamamlandığını duyurmuştu.
İlk deniz sevkiyatında yaklaşık 200 ton pirinç, un ve protein taşındığı belirtilen açıklamada, GKRY'nin Larnaka limanından Gazze'ye 240 tonluk yardımı taşıyacak ikinci yardım gemisinin de hazırlandığı belirtilmişti.
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