BAE ve Irak'tan Filistin Tanıma Destek Açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Irak, çok sayıda batılı ülkenin Filistin devletini tanıma yönündeki niyetini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile Irak Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptıkları ayrı açıklamalarda, atılacak bu adımı "barış ve adalet yönünde tarihi bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Bin Zayid, paylaşımında, Malta, Kanada, Avustralya, Andorra, Finlandiya, İzlanda, Lüksemburg, Yeni Zelanda, Portekiz ve San Marino gibi ülkelerin Filistin'i tanıma kararı almaya hazırlandıklarını belirterek, "Bu adımların, Filistin halkının meşru haklarına, başta da bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkına yönelik uluslararası desteğin artmakta olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Daha fazla ülkenin Filistin'i tanıma yönünde adım atmasının, adil ve kalıcı barış için yürütülen uluslararası çabalara ivme kazandıracağını aktaran Bin Zayid, bu adımın Filistin- İsrail çatışmasına siyasi çözüm bulunmasına, bölgesel güvenliğe katkı sunmasına ve halkların kalkınma ile refah beklentilerini destekleyeceğine inandıklarını vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı da özellikle Fransa, Kanada, Malta, İngiltere ve Portekiz'in Filistin'i tanımaya yönelik girişimlerini olumlu karşıladıklarını belirtti.

Bakanlık, bu adımların, Filistin halkına adalet sağlama amacı taşıyan uluslararası çabalara önemli destek sunduğunu ifade etti.

Söz konusu Filistin devletini tanıma adımının, eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantılarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün ve Umman da Kanada ve Malta'nın Filistin'i tanıma niyetine destek açıklamalarında bulunmuştu.