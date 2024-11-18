Baerbock'tan Gazze'ye İnsani Yardım Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Baerbock'tan Gazze'ye İnsani Yardım Vurgusu

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze'ye insani yardım izin verilmemesinin mazereti olamaz dedi.

18.11.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmemesinin hiçbir mazeretinin olamayacağını söyledi.

Baerbock, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki durumun dramatik olduğunu belirterek Gazze'deki insanların, özellikle de çocukların çektiği acıların kelimelerle ifade edilemeyeceğini dile getirdi.

"Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmemesinin hiçbir mazereti olamaz." diyen Baerbock, bunu daha önce de ifade ettiğini kaydetti.

İnsani yardımın uluslararası hukukta yer aldığını ve Gazze'de insanların zorla yerlerinden edilemeyeceğini açıkça belirttiklerini vurgulayan Baerbock, "Eğer şimdi Gazze konusunda Filistinlilerin var olma hakkı bazı bakanlar tarafından sorgulanıyorsa veya uluslararası hukuk sorgulanıyorsa bunun elbette Avrupa'nın pozisyonu açısından da sonuçları olur." şeklinde konuştu.

"Meşru müdafaa hakkı, bir roketin çocuk hastanesine düşmesini beklemek anlamına gelmez"

Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna ve Avrupa'daki barışı yok etmek istediğini savunarak bu yüzden Ukrayna'yı yoğun şekilde desteklediklerini söyledi.

ABD yönetiminin, Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma izni verdiği haberlerine ilişkin de Baerbock, Amerikan tarafının bu kararının fikir değişikliği olmadığını savunarak "Meşru müdafaa hakkı, bir roketin çocuk hastanesine, bir okula veya normal bir apartman blokuna düşmesini beklemek anlamına gelmez. Bu füzeleri fırlatıldığında yok ederek elbette kendinizi koruyabilirsiniz." dedi.

Rus saldırılarının aynı zamanda Avrupa'nın özgürlüğüne yönelik olduğunu, bu yüzden Avrupa'nın çıkarlarını da etkilediğini ifade eden Baerbock, "Bu, bizim kendi temel güvenlik çıkarlarımızla ilgilidir. Bu bağlamda İran'a karşı daha fazla yaptırım uygulama yolundayız ve bunu Çin'in insansız hava araçları yardımı konusunda da açıkça ifade ediyoruz çünkü bunun da sonuçları olmalı." diye konuştu.

Toplantıda ABD'deki seçimlerin de ele alınacağına işaret eden Baerbock, Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk almasının gerektiğini vurguladı.

Baerbock, "Biz, buna hazırlıklıyız. Bu nedenle NATO'nun Avrupa ayağını güçlendirdik. Bu nedenle AB ile NATO arasındaki işbirliğine yatırım yaptık ve bu yüzden önce Amerika'ya cevabımızın 'Birleşik Avrupa' olduğunu çok açık bir şekilde ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Almanya, İsrail, Güncel, Dünya, Hukuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baerbock'tan Gazze'ye İnsani Yardım Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:02 TSK’dan kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır TSK'dan kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
13:48 Cüneyt Özdemir’den TSK’dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu’na sürpriz teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
13:02 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti’den istifa etti Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
12:36 Türkiye’yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitem dolu sözler Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:30 İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada!
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
22:02 Ankara’da Kavga Olayına Erişim Yasağı Ankara'da Kavga Olayına Erişim Yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 15:35:24. #1.12#
SON DAKİKA: Baerbock'tan Gazze'ye İnsani Yardım Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.