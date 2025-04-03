Baerbock'tan Macaristan'a UCM Eleştirisi - Son Dakika
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Baerbock'tan Macaristan'a UCM Eleştirisi

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Macaristan'ın UCM'den ayrılma kararını 'kötü bir gün' olarak değerlendirdi.

03.04.2025 14:46
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Macaristan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) ayrılma kararı almasını eleştirdi.

Baerbock, Brüksel'de düzenlenen iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Macaristan'ın UCM'den ayrılma kararını değerlendiren Baerbock, "Bu, uluslararası ceza hukuku için kötü bir gün." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) net kurallarını ve Roma Statüsü'nü anımsatan Baerbock, "Avrupa'da hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını ve bunun hukukun tüm alanları için geçerli olduğunu defalarca açıkça ifade ettim." diye konuştu.

Baerbock, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere gümrük vergileri getiren kararnamede Rusya'nın bulunmamasının hatırlatılması üzerine, "Listeye baktığınızda McDonald Adalarını da görüyorsunuz, diğer devletler listede yok. Biz kendimize odaklanıyoruz, tüketicileri ve ekonomi ile Avrupa'nın çıkarlarını koruduğumuzu açıkça belirtiyoruz. Biz bir ticaret savaşı istemiyoruz, adil ve özgür küresel bir ekonomi istiyoruz. Belli ki bunu bizimle aynı şekilde gören pek çok başka ülke de var." ifadelerini kullandı.

Avrupa için bugün birlik vakti olduğunu ifade eden Baerbock, iç pazarda 450 milyon insana ve güçlü bir ekonomiye sahip olduklarını belirtti.

Avrupalılar olarak başta Hint-Pasifik bölgesi olmak üzere Yeni Zelanda ve Avustralya gibi dünyanın dört bir yanındaki pek çok ortakla serbest ticaret ilişkilerini daha da genişlettiklerine işaret eden Baerbock, "Dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğu sadece adil güvenlik kurallarıyla değil aynı zamanda adil ve serbest ticaret ilişkileriyle de ilgilenmektedir ve bu anlamda Avrupa, bugün küresel ekonomi için kesinlikle kötü bir gün olsa da kendini korumak için güçlü bir konuma sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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