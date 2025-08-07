Bafra'da Süheyla Kavununda Hasat Devam Ediyor - Son Dakika
Bafra'da Süheyla Kavununda Hasat Devam Ediyor

07.08.2025 10:29
Süheyla kavunu Bafra Ovası'nda 12 liradan satılmakta, aroması ve tadı ile tercih ediliyor.

Kızılırmak Nehri'nin beslediği Bafra Ovası'nda yetişen Süheyla kavunu, tarlada kilogramı 12 liradan alıcısını buluyor.
Bafra Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, nisanda ilk ekimlerin yapıldığını, temmuzda hasada başladıklarını belirterek, "Bafra Ovası'nda üç çeşit kavun yetiştiriciliği yapılıyor. 9 bin dekar alanda sarı kavun, Ankara kavunu ve Süheyla kavunu yetiştiriliyor. Süheyla kavununun kesimi devam ediyor. Aroması ve tadı güzel olan Süheyla kavunu ovada tutuldu." dedi.

Sadece Bafra Ovası'nda yetişiyor! Süheyla Kavunu'nun kilosu 12 TL'den kapış kapış gidiyor

"TADI VE AROMASI ÇOK GÜZEL"

Aşçı, "Süheyla kavununun Karadeniz'in tüm ilçelerine sevkiyatı yapılırken, İç Anadolu'ya, Çorum ve Ankara'ya da gönderiliyor. Süheyla kavunu farklı bir tür, tadı ve aroması çok güzel. Diğer kavun çeşitlerine göre raf ömrü biraz daha kısa. Kabuğu ince olduğu için çok dayanıklı değil." diye konuştu.

DEĞERİ EN FAZLA OLAN KAVUN: SÜHEYLA KAVUNU

Fiyatlar ve verim hakkında da bilgi veren Aşçı, şöyle devam etti: " Kavunlarda en fazla para eden Süheyla kavunu. Diğer kavunlar kilogramı 5 liradan satılırken, Süheyla kavunu kilogramı 12 liradan alıcı buluyor. Süheyla kavununun tonajı arazisine göre değişiyor. İklimi seven, kuraklığı seven bir kavun. Dönüm başına 5 ila 7 ton verebiliyor. Fiyatlar devamlı değişiyor. Bugün 12 lira olan yarın 10 lira ya da 15 lira olabiliyor. Fiyatlar her gün değişebiliyor. Bu ay içerisinde fiyatların biraz daha yükseleceğinin duyumunu aldık, gün geçtikçe fiyatlar da artışa geçti."

BAFRA OVASI'NDA ORGANİK YETİŞİYOR

Aşçı, tüketicilere de çağrıda bulunarak, "Pazar yerlerinde, zincir marketlerde, Bafra Ovası'nın sebze ve meyvesini tercih etsinler. Organik olarak yetiştiriyoruz. Kavunu aldıklarında sorsunlar; Bafra Ovası'ndan mı geliyor, hangi ovadan geliyor? Lezzetini tüketiciler görecek ve kendileri karar verecek." diyor.

ÇİFTÇİLER SÜHEYLA KAVUNU SATIŞLARINDAN MEMNUN

Koruluk Mahallesi'nde kavun yetiştiriciliği yapan Hasan Ulusoy da çocukluğundan beri çiftçilik yaptığını dile getirerek, "Kavun, son zamanlarda yaptığım ikinci ekim. Süheyla kavununun satışından memnun kaldığım için bu yıl 10 dönüm araziye ekim yaptım. Mayıs itibarıyla fidelerimi diktim. Ağustos ayına girmemizle beraber üçüncü kesimimizi yaptık." dedi.

SÜHEYLA KAVUNU'NA TALEP YÜKSEK

Ulusoy, "Süheyla kavunu iyi, gidiş hattından memnunuz. Bafra'nın piyasası belli olmuyor, bir gün gidiyorsun kilogramı 19 lira, ertesi gün bir bakıyorsun 11 lira. Arz talep meselesine göre kesiyoruz. Bugün biraz talep var, kesiyoruz. Süheyla kavunu, bulunabilecek en tatlı kavunlardan birisidir. Buna bile artık nazlanır gibi oldu halcilerimiz. Bir kısmına Rita kavunu ektik, zoraki Süheyla kavununun yanında gidiyor. Süheyla olmazsa o kavun da gitmeyecek." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

