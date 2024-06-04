İstanbul\'da çocuk istismarı davasında 293 yıl hapis cezası verildi

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(İSTANBUL) - İstanbul Bağcılar'da geçen yıl 11 yaşındaki kız çocuğunu iş yerinde istismar eden 60 yaşındaki sucu Metin Şenay'ın çok sayıda çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Kararını açıklayan mahkeme takdir indirimi uygulamadan, üst sınırdan 293 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kararın açıklanmasının ardından Bakırköy Adliyesi önünde kadın dernekleri ve avukatlar açıklama yaptı. "Çocuklar vatandır vatanına sahip çık" slogoganı atıldı. Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, üst sınırdan verilen cezanın önemli olduğunu, ancak Türkiye'de çocuk adelet sisteminin kurulması gerektiğini söyledi. Özkan "Çocuk adalet sistemini kurmalıyız, kurmak zorundayız. O zaman özel ekipler kurulur, davalar derinleşir. Benzeri istismarlara karışan diğer kişiler belirlenir" dedi. Özkan ayrıca bu davayla ilgili üst mahkemeye itiraz edeceklerini, sucu Şenay'ın hard diskinin jandarma kriminali ve TÜBİTAK tarafından incelenmesini isteyeceklerini açıkladı.

Derneğin başkan yardımcısı Yücel Ceylan da TÜİK açıklamasına göre günde 32, ayda 10 bin çocuğun kaybolduğuna dikkati çekti. Kayıp çocuklardan bazılarının benzeri istismarlara uğramış olabileceğini savunan Ceylan, Metin Şenay'ın işyerinde bulunan hardiskin de çok önemli olduğunu belirtti. Ceylan, "Çok önemli bir davaydı... Bu harddiskin şifresinin kırılıp incelenmesi önemliydi. Karar nedeniyle mutluyuz ama eksiğiz. Soruşturmaların derinleşmesi gerekiyor. Aksi durumda bir günde kaybolan 32 çocuğumuzun hesabını nasıl vereceğiz?" diye sordu.