İstanbul'da çocuk istismarı davasında 293 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da çocuk istismarı davasında 293 yıl hapis cezası verildi

İstanbul\'da çocuk istismarı davasında 293 yıl hapis cezası verildi

İstanbul Bağcılar'da geçen yıl 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden Metin Şenay'a 293 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından kadın dernekleri ve avukatlar açıklama yaptı. Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, çocuk adalet sisteminin kurulması gerektiğini belirtti. Dernek başkan yardımcısı Yücel Ceylan ise kayıp çocukların hesabının nasıl verileceğini sordu.

04.06.2024 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Bağcılar'da geçen yıl 11 yaşındaki kız çocuğunu iş yerinde istismar eden 60 yaşındaki sucu Metin Şenay'ın çok sayıda çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Kararını açıklayan mahkeme takdir indirimi uygulamadan, üst sınırdan 293 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kararın açıklanmasının ardından Bakırköy Adliyesi önünde kadın dernekleri ve avukatlar açıklama yaptı. "Çocuklar vatandır vatanına sahip çık" slogoganı atıldı. Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, üst sınırdan verilen cezanın önemli olduğunu, ancak Türkiye'de çocuk adelet sisteminin kurulması gerektiğini söyledi. Özkan "Çocuk adalet sistemini kurmalıyız, kurmak zorundayız. O zaman özel ekipler kurulur, davalar derinleşir. Benzeri istismarlara karışan diğer kişiler belirlenir" dedi. Özkan ayrıca bu davayla ilgili üst mahkemeye itiraz edeceklerini, sucu Şenay'ın hard diskinin jandarma kriminali ve TÜBİTAK tarafından incelenmesini isteyeceklerini açıkladı.

Derneğin başkan yardımcısı Yücel Ceylan da TÜİK açıklamasına göre günde 32, ayda 10 bin çocuğun kaybolduğuna dikkati çekti. Kayıp çocuklardan bazılarının benzeri istismarlara uğramış olabileceğini savunan Ceylan, Metin Şenay'ın işyerinde bulunan hardiskin de çok önemli olduğunu belirtti. Ceylan, "Çok önemli bir davaydı... Bu harddiskin şifresinin kırılıp incelenmesi önemliydi. Karar nedeniyle mutluyuz ama eksiğiz. Soruşturmaların derinleşmesi gerekiyor. Aksi durumda bir günde kaybolan 32 çocuğumuzun hesabını nasıl vereceğiz?" diye sordu.

Kaynak: ANKA

Bağcılar, İstanbul, Çocuk, Mahkeme, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da çocuk istismarı davasında 293 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:34 AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız
18:34 Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran’da yatırılacak Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak
17:24 Bağcılar’da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunan su satıcısına 293 yıl hapis cezası
16:56 İşte tüm detaylar AYM’den 703 sayılı KHK’nın birçok maddesinde iptal kararı İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı
19:08 Teknik değil, sportif direktör buldular Eski Galatasaraylı Beşiktaş’a geliyor Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor
18:30 Veda ederken “Tutunacak dalım yok“ demişti Okan Buruk’tan Erden Timur paylaşımı Veda ederken "Tutunacak dalım yok" demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı
18:07 Fenerbahçe’de başarılı olabilecek mi Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın Fenerbahçe'de başarılı olabilecek mi? Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın
17:37 Eskişehir’de skandal olay Alkol alıp camilere girdi, Kur’an-ı Kerim’leri yırttı Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı
17:24 Dünya Bankası Türkiye’ye 10 milyar dolarlık finansman sağlayacak Dünya Bankası Türkiye'ye 10 milyar dolarlık finansman sağlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 19:42:58. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da çocuk istismarı davasında 293 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement