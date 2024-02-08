Bağcılar\'da otelde lavabo temizleme sıvısı içen çocuğun yaralanmasına ilişkin yargılama devam ediyor

Bağcılar'da bir otelde tesisatçının bıraktığı lavabo temizleme sıvısını içen 9 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden olduğu iddia edilen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Emre Güllüler, Mustafa Yıldırım ve Kerem Akyüz ile mağdur çocuk Nazar Saadoun Hussein ve ailesi katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Mağdur çocuğun sağlık durumuna ilişkin mahkemeye rapor geldiğini bildiren hakim, rapora göre, çocuğun başka birinin sürekli bakımına ihtiyacı olduğunu aktardı.
Duruşmada savunmasını yapan sanık Emre Güllüler, olay tarihinde otelin genel müdürlüğünü yaptığını, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.
Olay sırasında evinde olduğunu belirten Güllüler, nöbetçi müdür Mustafa Yıldırım'ın haber vermesi üzerine hastaneye gittiğini ve mümkün olduğunca çocuğun durumuyla ve aileyle yakından ilgilenmeye çalıştığını dile getirdi.
Bağımsız firma tarafından personele iş güvenliği eğitimleri verildiğini anlatan Güllüler, sanıklardan Kerem Akyüz'ün lavabo tamirini inisiyatif alıp yaptığını, kimsenin ona bu iş için talimat vermediğini öne sürdü.
Sanık Güllüler'in avukatı da müvekkilinin olayda sorumluluğu olmadığını savundu.
Lavaboyu tamir yapan sanığın savunması
Söz alan sanık Kerem Akyüz, inisiyatifin kendisinde olduğu yönündeki ifadeye katılmadığını belirterek, "Ben ofis koordinatörü olarak işe başlamıştım. Ofis ve elektrik işlerinden sorumluydum. Tesisat sorumluluğum yoktu. Lavabo tamirine mecburen baktık. Bizim yapabileceğimiz bir işti. Daha önce de yaptık. Ama inisiyatif aldığım için değil, işler yürüsün diye yapıyordum." diye konuştu.
Müşteki baba Hussein Saadoun, çocuğunun sağlık durumunda bir düzelme olmadığını belirterek, doktorların donör bulunana kadar bu şekilde yaşamak durumda olduğunu söylediğini aktardı.
Sanık Emre Güllüler'in avukatı da kendisinin de anne olduğunu belirterek, otel görevlilerinin uyarısına rağmen anne ve babanın lavabodan uzak tutmadıkları çocuklarına sahip çıkmadığını ileri sürdü.
Baba Hussein Saadoun, çocuklarına sahip çıkan bir baba olduğunu söyleyerek, "İçinde kimyasal madde bulunan şişe, çocuğumun içme suyunun yanına konulmuştu ve kimyasal madde, otelin şu şişesiyle aynı şişe içerisindeydi." dedi.
Ara kararını açıklayan hakim, sanıkların görev tanımı ve iş sağlığı güvenliği eğitimlerine ilişkin belgelerin ve kamera kayıtlarının otelden istenilmesine hükmetti.
Hakim, kimyasal maddelerde uzman bir akademisyen tarafından, kusur durumu ile risk değerlendirmesi yönünde bilirkişi raporu hazırlanmasını hükme bağlayarak, mağdur çocuğun sağlık raporlarıyla Adli Tıp Kurumuna sevkine karar verdi.
İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 18 Aralık 2021'de Bağcılar'da mağdur çocuk Nazar Saadoun Husseın'ın ailesiyle bir otele yerleştiği, odanın mutfak lavabosunda arıza olması nedeniyle tesisatçı çağırdıkları anlatılıyor.
Tesisatı yapan kişinin lavabo temizleme sıvısını lavabonun yanına bıraktığı ve lavabo altındaki gider borusunu temizlemek üzere götürdüğü aktarılan iddianamede, bu sırada mağdur çocuğun lavabo sıvısını içmesi sonucu rahatsızlandığı ve basit tıbbi müdahale ile giderilemez şekilde yaralandığı ifade ediliyor.
Otelde müdür olan sanıklar Mustafa Yıldırım ve Emre Güllüler ile çalışan Kerem Akyüz'ün mağdura karşı yaralama suçunu işledikleri kaydedilen iddianamede, 3 sanığın "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 3 aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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