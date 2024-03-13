Bağcılar'da poşete sarılı halde kadın cesedi bulundu, 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bağcılar'da poşete sarılı halde kadın cesedi bulundu, 3 zanlı tutuklandı

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İstanbul Bağcılar'da bir evde poşete sarılı halde bir kadın cesedi bulundu. Ev sahibi E.A. gözaltına alınırken, yapılan incelemede cesedin S.K'ye ait olduğu belirlendi. Şüpheli E.A. ifadesinde, S.K'nin başını sehpaya çarptığını ve öldüğünü fark edince cesedi poşete sardığını söyledi. İhbarı yapmadıkları tespit edilen R.B. ve O.D. de gözaltına alındı. 3 şüpheli, mahkemeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

13.03.2024 23:25  Güncelleme: 23:27
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İstanbul Bağcılar'da bir evde poşete sarılı halde kadın cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

POŞETTEN KADIN CESEDİ ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir evden kötü kokuların geldiği ihbarı üzerine inceleme başlattı. Adrese giden ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Evde poşete sarılmış kadın cesedi bulan ekipler, ev sahibi E.A'yı (60) gözaltına aldı. Ekipler, cesedin S.K. (48) isimli kadına ait olduğunu belirledi.

Bağcılar'da poşete sarılı halde kadın cesedi bulundu, 3 zanlı tutuklandı

Şüpheli E.A. ifadesinde, 10 gün önce beraber uyuşturucu madde kullandığı S.K'nin başını sehpaya çarpıp yaralandığını, bir süre sonra hareketsiz yattığını görünce öldüğünü fark ettiğini, cesedi kokmaması için poşete sardığını söylediği öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelinin evine geldikleri ve cesedi görmelerine rağmen ihbarda bulunmadıkları tespit edilen R.B. (30) ile O.D. (43) de gözaltına alındı. Yapılan araştırmada R.B, O.D. ve E.A'nın çok sayıda suç kaydının olduğu, ayrıca O.D'nin uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Bağcılar\'da poşete sarılı halde kadın cesedi bulundu, 3 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Tutuklama, Uyuşturucu, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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