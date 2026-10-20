Bağcılar'da trafikte tartışıp araçtan inen 2 sürücüye 360 bin lira ceza verildi

Bağcılar'da trafikte tartışıp araçtan inen 2 sürücüye 360 bin lira ceza verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sanal devriye çalışması, Bağcılar'da 15 Ekim'de trafikte tartışıp araçtan inen 2 sürücünün tespit edilmesini sağladı. Sürücülere toplam 360 bin lira idari para cezası verilirken ehliyetleri 60 gün geri alındı, araçları 60 gün trafikten men edildi ve adli işlem başlatıldı.
BAĞCILAR'da trafikte tartışarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 2 sürücüye toplam 360 bin lira para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınırken, araçları da 60 gün trafikten men edildi.
SANAL DEVRİYEDE TESPİT EDİLDİLER
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında 15 Ekim'de Bağcılar'da iki sürücünün trafikte tartışarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından plakalar üzerinden kimlikleri tespit edilen M.A. (28) ve A.Ş. (25), kullandıkları araçlarla birlikte yakalandı.
EHLİYETLERİNE EL KONULDU
Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun, 'Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme' suçundan toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı. İki sürücünün ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınırken, araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adli işlem başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?