Türkiye\'nin Bağdat Büyükelçiliği Zafer\'in 102. Yıl Dönümünü Kutladı

Güncel

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verdi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Büyükelçilik rezidansında verilen resepsiyona Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Büyükelçilik personeli, Iraklı yetkililer ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle Irak'taki yabancı misyon temsilcilikleri katıldı.

Resepsiyonun başlangıcında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

Büyükelçi İnan da yaptığı konuşmada, "Irak ile ilişkilerimizi kurumsal bir çerçeveye kavuşturmak için tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde özverili bir mesai sergilemekteyiz." dedi.

Büyükelçi İnan, şunları kaydetti:

"NATO müttefiklerimizle birlikte, kahraman Irak silahlı kuvvetleri personeline danışmanlık faaliyetleri kapsamında verdiğimiz destekle iki ülke arasındaki işbirliğini her geçen gün artırmaktayız. Irak ile ortak irademiz çerçevesinde ilişkilerimizde kaydettiğimiz ilerlemeyi Cumhurbaşkanımızın 12 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği tarihi ziyaret ile taçlandırdık."

"Bugün burada büyük zaferin 102. yıldönümünü idrak ederken, Irak ile işbirliğimizin gelecek yüzyılında da ilişkilerimizi birlikte çizdiğimiz kurumsal çerçevede geliştirmeyi amaçladığımızı ifade etmek isterim." diyen İnan, "Geçtiğimiz haftalarda Ankara'da gerçekleştirdiğimiz Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması çerçevesinde imzaladığımız ve terörle mücadelede yeni bir sayfa açtığımız askeri ve güvenlik işbirliği ve terörle mücadeleye dair mutabakat zaptının iki ülkeye ve halklarımıza daha güvenli ve barış dolu bir gelecek inşa etme fırsatı vereceğine olan inancımı tekrarlıyorum." ifadelerini kullandı.