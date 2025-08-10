Bağdat'ta Çatışma: Haşdi Şabi Komutanları Görevden Alındı - Son Dakika
Bağdat'ta Çatışma: Haşdi Şabi Komutanları Görevden Alındı

10.08.2025 01:42
Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı kişilerin, Tarım Bakanlığına saldırısında güvenlik güçleriyle çatışma yaşandı.

Irak hükümeti, yaklaşık iki hafta önce Bağdat'ta Tarım Bakanlığına bağlı bir daireyi basarak güvenlik güçleriyle çatışan ve bir polis ile bir sivilin ölümüne neden olanların, Haşdi Şabi'ye bağlı "Ketaib Hizbullah" mensubu kişiler olduğunu duyurdu.

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, yaptığı yazılı açıklamada, yürütülen soruşturmaya göre saldırganların Haşdi Şabi'ye bağlı "Ketaib Hizbullah"ın 45 ve 46. tugaya mensup kişiler olduğunu belirtti.

Saldırganların askeri emir ve komuta kurallarına uygun olmadan hareket ettiğini ifade eden Numan, bu grupların güvenlik güçlerine karşı silah kullanarak bazı güvenlik görevlilerinin ölmesine ve bazılarının da yaralanmasına neden olduğunu kaydetti.

Başbakan, Haşdi Şabi komutanlarını görevden aldı

"Soruşturma sonuçları, Haşdi Şabi'nin liderlik ve komuta yapılarında bir aksaklık olduğunu ve bazı oluşumların disiplin ve prosedürlere uygun hareket etmediğini gösterdi." diyen Numan, şunları kaydetti:

"Başbakan Sudani, olaya karışan Haşdi Şabi 45 ve 46. tugay komutanlarını görevden aldı, olayın yaşandığı bölgeden sorumlu el-Cezire Operasyonları Komutanı hakkında soruşturma kurulu oluşturulması, liderlik ve komuta-kontrol konusundaki eksikliklerin incelenmesini de istedi. Başbakan Sudani ayrıca olayla ilgili tüm sanıkların, soruşturma evrakları ve delillerle birlikte adliyeye sevk edilmesi talimatı verdi."

Ne olmuştu?

Bağdat'ta 27 Temmuz tarihinde Haşdi Şabi güçlerinin Tarım Bakanlığına bağlı bir daireyi basıp güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

Güvenlik güçleri çatışmanın ardından olayla bağlantılı 14 şüpheliyi gözaltına alarak, kimlik kontrolleri sonucu bu kişilerin Haşdi Şabi'ye bağlı 45 ve 46. tugaylarda (Ketaib Hizbullah) görevli olduklarının tespit edildiği aktarılmıştı.

Irak İçişleri Bakanlığı, çatışmada 1 polisin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, olay, görevden alınan eski Tarım Dairesi Müdürünün, yerine atanan müdüre görevini devretmeyi reddetmesi üzerine yaşanmıştı.

Yaşanan sözlü tartışma sonrası olay yerine gelen Ketaib Hizbullah milisleri ile polis güçleri arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmada 1 polis hayatını kaybederken o sırada olay yerinden geçen bir taksi şoförü de yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

