Bağdat\'ta İran\'ın Füze Saldırılarına Sevinç Gösterisi

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırıları dolayısıyla sevinç gösterisi yapıldı.

Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan onlarca kişi, Lübnan'daki İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yanı sıra Irak'taki en büyük Şii dini merci Ali es-Sistani ile İran'ın dini lideri Ali Hameney'in posterlerini taşıdı.

Hizbullah flamaları ile Filistin bayrakları da taşıyan göstericiler, İran'ın İsrail'e saldırısı dolayısıyla sevinçlerini ifade eden sloganlar attı.

Irak güçleri, gösteri alanının çevresinde güvenlik önlemleri aldı.???????

Öte yandan Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Muhammed Şiya es-Sudani, tüm güvenlik komutanlarına "ülke genelinde güvenliğin sağlanması için gereken azami çabayı göstermeleri" talimatını verdi.

Irak Ulaştırma Bakanlığı da bir süre önce kapatılan Irak hava sahasının yeniden uçuşlara açıldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.