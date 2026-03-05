Bağımlılık Riskleri: Tablet Kullanımı Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağımlılık Riskleri: Tablet Kullanımı Uyarısı

Bağımlılık Riskleri: Tablet Kullanımı Uyarısı
05.03.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Başkanı Dinç, çocukların tableti bilinçsiz kullanmasının bağımlılık riski doğurduğunu belirtti.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, çocukların 1-2 yaşından itibaren eline verilen tableti yanlış, bilinçsiz ve rehbersiz kullanmasından dolayı bağımlılık konusunda bir altyapısı oluştuğunu söyledi.

Yeşilay Konya Şubesi Yeşilay Danışma Merkezi danışanlarının eserlerinin bulunduğu sergi açılışı için kente gelen Dinç, AA muhabirine, Yeşilayın 106 yıldır çeşitli bağımlılıklarla mücadele ettiğini belirtti.

Bakıldığında 106 yıl önceki şartlarla bugünkü şartların çok değiştiğini, tehlike ve tehdidin arttığını vurgulayan Dinç, bu durumun bütün dünyada çok büyük sıkıntı olduğunu dile getirdi.

Dinç, bu dönemde daha fazla çalışmaları, daha fazla insanı koruma ve kurtarma noktasında faaliyetleri yoğunlaştırmaları gerektiğini ifade etti.

Son yılların gündemi olan kumar bağımlılığıyla mücadele için ciddi çalışmalar yürüttüklerine değinen Dinç, uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili olarak da zorunlu tedavi konusunda girişimlerin olduğunu, yakın zamanda sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Dinç, sosyal medya ve oyun bağımlılığı konusunda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Sağlık Bakanlığımızın tütünle alakalı, özellikle içmeyenlerin haklarını koruma noktasında çok önemli düzenlemesi var. O da yakın zamanda Meclis'ten çıkacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları çalışma kapsamında anaokulundan itibaren akran eğitimleri, Yeşilay kampları, Yeşilay Sağlıklı Yaşam Ligleri üzerinden çocukları ve gençleri bağımlılıklara karşı koruyacak programlar yaptıklarını anlatan Dinç, bağımlılıktan koruyan aile modeliyle 3 milyon anne babaya ulaştıklarını anlattı.

"Davranışsal bağımlılıklar da büyük sorun"

Dinç, önceden "bağımlılık" denildiğinde sigara, içki ve uyuşturucu gibi kimyasal bağımlılıkların akla geldiğini ancak şimdi davranışsal bağımlılıkların da büyük sorun olduğunu vurgulayarak, "Davranışsal bağımlılıklardan şu anda en çok ızdırap çektiğimiz konu kumar bağımlılığı." dedi.

Çocukta bağımlılığın altyapısının dikkat edilmediğinde 1-2 yaşlarında oluştuğuna dikkati çeken Dinç, şunları kaydetti:

"Çocukların (tableti) yanlış, bilinçsiz ve rehbersiz kullanmasından dolayı bir altyapısı oluyor. Yani 1 yaşından 2 yaşından itibaren bebeklere, çocuklara tabletler veriliyor. Oradan bir alışkanlık gelişiyor. İçerik anlamında karşılarına ne çıktığı kontrol edilmiyor. Süre anlamında ne kadar kullandıkları kontrol edilmiyor. Bu sefer bağımlılık gelişmesiyle alakalı çok büyük bir risk oluyor. O yüzden biz anaokullarına kadar eğitimlerimizi indirdik ama yeterli değil. Şu anda sahadan gelen talep daha da aşağıya inilmesi ama 1 yaşındaki, 2 yaşındaki çocuğa eğitim vermek mümkün değil. Anne babalara bu noktada eğitim vermek lazım."

Ekran süresi kısıtlamasının tek başına yeterli olmayacağının altını çizen Dinç, çocukların geniş aile, komşu gibi sosyal çevreyle irtibat halinde olmasının ekrandan uzaklaşmasına yardımcı olacağını ifade etti.

"Hiçbir bağımlılık masum değildir"

Bağımlılıkların birbirini tetiklediğini belirten Dinç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sigara olmayınca ötekiler zaten olmuyor çünkü bu iş genelde sigarayla başlıyor. Oradan maddeye, diğer bağımlılıklara geçiyor. Bağımlılık yapısal bir problemdir. O problem bünyeye girdikten sonra diğer bağımlılıklara bulaşmak çok fazla kolaylaşır, mümkün olur, risk artmış olur. Biz buna 'çapraz bağımlılık' diyoruz. Şunu çok net biliyoruz, bir insan bir şeye bağımlı olduysa başka bir şeye çok net bağımlı olur. Dolayısıyla hiçbir bağımlılık masum değildir çünkü diğerine geçişle alakalı çok büyük bir risk taşıyor."

Kaynak: AA

Mehmet Dinç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağımlılık Riskleri: Tablet Kullanımı Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
6 gollü düelloda kazanan Erzurumspor 6 gollü düelloda kazanan Erzurumspor
’’Suçsuz günahsız’’ deniyordu Gerçek çok başka çıktı ''Suçsuz günahsız'' deniyordu! Gerçek çok başka çıktı
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı

12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:50
Başkan açıkladı Osimhen’in sözleşmesinde o madde yokmuş
Başkan açıkladı! Osimhen'in sözleşmesinde o madde yokmuş
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen hamle geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:15:38. #7.12#
SON DAKİKA: Bağımlılık Riskleri: Tablet Kullanımı Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.