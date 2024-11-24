Bağımsız Belediye Başkan Adayı Osman Bülüç, Trafik Kazasında Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Bağımsız Belediye Başkan Adayı Osman Bülüç, Trafik Kazasında Ağır Yaralandı

Bağımsız Belediye Başkan Adayı Osman Bülüç, Trafik Kazasında Ağır Yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı Osman Bülüç, bisikletiyle karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bülüç, daha önce aynı kavşakta babasını kaybetmişti. Sürücü gözaltına alındı.

24.11.2024 17:03  Güncelleme: 17:05
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ANTALYA'nın Serik ilçesinden 31 Mart seçimlerinde bağımsız belediye başkan adayı olan Osman Bülüç (45) bisikletiyle karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Osman Bülüç'ün babasının da yaklaşık 15 yıl önce aynı kavşakta kazada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Akaçaalan Mahallesi D400 kara yolu Dörtyol kavşağında meydana geldi. Bisikletiyle kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Osman Bülüç'e, H.A.'nın kullandığı 07 BUL 155 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Bülüç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Osman Bülüç, buradaki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Olayı duyan yakınları Serik Devlet Hastanesi'ne geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü H.A. gözaltına alındı.

Osman Bülüç'ün babası Durmuş Ali Bülüç'ün de yaklaşık 15 yıl önce aynı noktadan yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalışırken, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Osman Bülüç'ün sürekli bu kavşağa üst geçit yapılması gerektiğini söylediği ve 9 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bunu dile getirdiği görüntüler ortaya çıktı. Bülüç'ün paylaşımında, "Değerli Serik halkı. Yeter artık yeter, buramıza kadar geldi. Burası Dörtyol kavşağı. Bakın benim babam burada öldü. Burayı bir an önce yapalım. Siz yapmazsanız 2029'da inşallah Allah bana yapmayı nasip eder" dediği duyuldu.

Osman Bülüç, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Serik'ten bağımsız belediye başkan adayı olarak seçimlere katılmıştı.

Öte yandan, Osman Bülüç'ün kazadan yaklaşık 2 saat önce bisikletiyle giderken Hükümet binası önünde karşılaştığı MHP Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmet ile sohbet edip, fotoğraf çektirdiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bağımsız Belediye Başkan Adayı Osman Bülüç, Trafik Kazasında Ağır Yaralandı - Son Dakika

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