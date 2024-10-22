Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun - Son Dakika
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Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun

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Partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım" dedi.

22.10.2024 11:38
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı "örgütünü tasviye etsin" çağrısının ardından yeni bir çağrıda daha bulundu. Bahçeli, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

İşte Bahçeli'nin konuyla ilgili değerlendirmesi;

"DEM'e uzattığım el günlerdir tartışılıyor. Dedikodu borsası rekorlar kırıyor. Önüne gelen kendi meşrebine göre değerlendirme yapıyor. Görüş ve düşüncelerimi berrak ölçüde açıklamış olsam da birileri yine rahat durmuyor. Yeni bir çözüm sürecinin pişirildiğini iddia edenlere kadar pek çok iddia ve ifade malumlarınız olacağa üzere gündeme gelmiştir.

"ÇÖZÜM SÜRECİNE DEĞİL ORTAK AKLA İHTİYAÇ VAR"

Türkiye'nin sorunu Kürtler değil, terör örgütüdür. Yeni çözüm sürecine değil ortak akla ihtiyaç var. Terör başka siyaset başkadır. İkisi arasında kalın bir çizgi çizilmeden, duvar örülmeden refah ve güvenlik mertebesine ulaşmak güçtür. Terörün silahsız çözülmesi gibi bir durum imkansızdır.

TERÖRİSTLERE "SİLAH BIRAKIN" ÇAĞRISI

Terör örgütünün inancını değiştirmesi çabası başkadır. Hiçbir taviz ve geri adım terör örgütünü durdurmayacaktır. Türkiye teröristle müzakereye asla izin vermeyecektir. Kürt kardeşlerimin sorununu çözmek elbette mecburidir. Ama kolektif kimlik ve etnik bir temelde çözüme atıf yapmak vahim bir tehlikedir. Terör eylemlerine ön şartsız son verilmesi, teröristlerin silahlarını bırakıp Türk adaletine teslim olması tek çıkış noktasıdır.

Terörist başının tecridi kaldırılsın talebi geliyor. Tecridi kaldırılsın ve çıksın TBMM'de grup toplantısında konuşsun ve terörü bitirdiğini açıkça ilan etsin. Ve bu terör ülke gündeminden tamamen çıksın.

"TERÖRİST BAŞI GELDİN TBMM'DE SİLAH BIRAKTIĞINI İLAN ETSİN"

Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım."

UMUT HAKKI NEDİR?

"Umut hakkı", hapis cezasına mahkum edilenlerin kanunla belirlenen sürelerde iyi halinden dolayı koşullu salıverilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesine denir.

Bahçeli: Öcalan\'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis\'te konuşsun

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Son Dakika Güncel Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (129)

  • Ender seker:
    Yok ya mhp nin başına geçsin istersen 672 20 Yanıtla
  • Selim:
    şehit aileleri Allah sabr cemil versin 620 25 Yanıtla
  • ahmet ben:
    belirli yaştan sonra insan ne dediğini bilmiyor 549 19 Yanıtla
  • Remzi Üstbaş:
    70 yaşından sonra kimseyi Türkiye Büyük Millet meclisinde kapıdan içeri sokmamak lazım daha neler duyacağız bilmiyorum ama toplum topyekûn kafayı yemiş bundan da bunları duyuyorsak durum içler acısı 501 17 Yanıtla
  • ahmet taştan:
    Ne diyon sen ne tecrtin kalkmasi idam edilmesine oy vermedin şimdi tecrit mi kalksın diyon nerde bu nasıl milliyetçilik 460 19 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Ula senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu 426 16 Yanıtla
  • Mehmet Eroğlu:
    Bahçeli ölmüş heralde bu klonu olsa gerek (son 6 yıldır) 382 16 Yanıtla
  • ibrahim türkoğlu:
    Allahım aklımı koru 344 15 Yanıtla
  • Ahmet Kaan SOYSAL:
    Utanma, hicap, ar, edep “ 342 17 Yanıtla
  • Emir Konez:
    yine bir seylerle oynuyorlar ya hayırlısı. ayar mayar kalmadı ülke de. 315 6 Yanıtla
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