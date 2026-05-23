Bahçeli: Terörsüz Türkiye Tarihi Bir Sorumluluktur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeli: Terörsüz Türkiye Tarihi Bir Sorumluluktur

23.05.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin gelecek nesiller için önemli olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin gelecek nesiller adına tarihi bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca kambur olarak taşınacağı gerçeğinin idrakinde olmalıyız. Terörsüz Türkiye politikasının bin yıllık kardeşlikten ilham aldığını, Cumhur İttifakı olarak devlet ve millet adına bu taşın altına el değil, beden konulduğunun bilincinde olmalıyız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. Dönem Sertifika Töreni'ne katıldı. Bahçeli, törende yaptığı konuşamada, 10 Ekim 2009'da kurulan Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 17 yılı aşkın süredir kesintisiz eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Bahçeli, bugüne kadar 23 dönemde toplam 820 öğrencinin programdan mezun olduğunu ifade etti.

Türk töresinin toplumun ortak hafızası ve bilgelik zemini olduğunu belirten Bahçeli, "Bilgi sahibi ile bilge arasında önemli bir ayrım vardır. Bilgi ancak kültürel değerlerle ve erdemle birleştiğinde hikmet seviyesine ulaşır" ifadelerini kullandı. Bahçeli, siyasetin toplumsal sorunlara çözüm üretme sanatı olduğunu söyledi. "Bizim için siyaset, kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu parkuru değildir" diyen Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaset anlayışını "güçlü devlet, huzurlu millet" ilkesi üzerine kurduklarını bildirdi.

Küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bahçeli, Batı merkezli dünya düzeninin ciddi bir kriz içinde olduğunu savundu. Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki çatışmalar ve İsrail'in politikalarının dünyayı istikrarsızlaştırdığını kaydeden Bahçeli, "Bütün bu olanlarla birlikte Batı'nın yüzlerce yıldır inşa ettiği değer dünyası; reel dünyada karşılığı olmayan, kendi çıkarları söz konusu olduğunda hiçbir anlam ve önem ihtiva etmeyen bir boşluğa düşmüştür. Modern dünyanın değerlerini kendi toplumlarının refahı ve ötekileri sömürmenin aracı olarak kullanmaları, Batılı ülkelerin ikiyüzlülüğünü açık bir şekilde ortaya koymuştur" dedi.

"İRAN'DAN SONRAKİ HEDEFİN TÜRKİYE OLDUĞU BEYAN EDİLMEKTEDİR"

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bugün küresel hegemonik güçlerin İran'a karşı sarf ettiği sözler yarın Türkiye'ye yönelecektir. Nitekim bazı platformlar ve tarih bilmez aktörler aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu beyan edilmektedir. Kuşkusuz söz önce zihne, sonra dile ve son olarak eyleme dönüşür.  Bu beyanlar derin bir yanılgı, rasyonel olmayan bir tutum, denenmemesi gereken bir hamle, boşa düşürülecek bir çabadır. Unutulmamalıdır ki burada var olan milli irade modern bir inşa değildir. Bu irade tarihin derinliklerinden gelmektedir. İlhamını köklerinden almakta, nerede ve hangi şartlarda olursa olsun varoluş bilincini gelecek kuşaklara aktarma amaç ve gayretindedir. Dünyanın medeniyet kuşağı ve milletlerin tarihsel hikayesi buradadır. İnsanlığın ortak kaderi buraya bağlıdır, bu coğrafya dünyanın kalbidir. Yaşadığımız coğrafya ve tarihimizin sırtımıza yüklediği sorumlulukla biz; dünya, bölge ve ülkemizde cereyan eden hadiselere, 'çözümsüz', 'imkansız' gibi kavramlarla bakmıyoruz."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE GELECEK NESİLLER ADINA YAPILMIŞ BİR SORUMLULUKTUR"

Dünya durumu, bölgesel süreçler ve iç politik gelişmeler bugün tam olarak çöl metaforunu çağrıştırmakta ve hatta yaşatmaktadır. Çöl, belirsizlik ve güvensizlik mekanıdır. Her zaman değişimin hızlı olduğu bu mekanda istikrarsızlık ve öngörülemezlik hakimdir. Hedefinize ulaşacak yönü tayin etme ve doğru yolu bulma oldukça zordur. Bu mekanda yol bulmak ancak tecrübeyle mümkündür ve ataların sesine, tarihin tecrübesine kulak vermeyi gerekli değil zorunlu kılmaktadır. Bunun için stratejik akla, dünya ve bölge denklemindeki jeopolitik oyunlara odaklanmak gerekir. İşte bu nedenlerden dolayı şu tespitler oldukça önemlidir. Bugünün içinde dün vardır, yarının içinde de bugün olacaktır. Bu nedenle bugün ne yaptığınız, hangi tercihlerde bulunduğunuz yarın ne olacağının, nesillerinizin ne yaşayacağının kararıdır. Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. 21. yüzyılın 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' olabilmesinin en temel şartı elbette ki kendi içimizde bir ve bütün olmayı başarmaktır.

"KENDİMİZİ DEĞİL MİLLETİMİZİN HUZURUNU REHBER EDİNMELİYİZ"

Bunun için ortaya koyduğumuz öncelikli hedef de Terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye; öngörülemezlik, güvensizlik ve belirsizlikle malul ve çöl metaforu ile tanımlayabileceğimiz dünya durumunda, tarihsel tecrübeye, atalarının sesine kulak vererek yönünü tayin etmek isteyen Türk milletinin kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye, emperyalist politikaların kurmuş olduğu düzeneği bozmak, bölgede vekil güçler üzerinden yürütülen istikrarsızlaştırma sürecini sona erdirmek ve çatışma dinamiklerini sonlandırmaktır. Terörsüz Türkiye, dünya dengeler sisteminde Türkiye'yi en sağlıklı, en sağlam pozisyona yerleştirmek Türk milleti ve devletinin tarihsel varlığını, birliğini, bütünlüğünü gelecek bin yıla taşımaktır. Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır. Bu politika hem siyasi hem ahlaki hem de gelecek nesillerimize karşı tarihi bir sorumluluktur. Bu düşünce ile kararlar almalı, kendimizi değil, milletimizin huzurunu, refahını rehber edinmeliyiz.

"MAKUL BİR STRATEJİK KONUMLANMA OLDUĞU AYAN BEYANDIR"

Şu bir hakikattir; kendi köklerinden, kardeşlik hukukundan, bin yıllık geçmişinden alacağı ilhamla, kendi hikayesinin efendisi olmayı başaramayanlar, başkalarının aklı ile tutsak ve hatta köle olmaya mecburdur. Bunun için zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca kambur olarak taşınacağı gerçeğinin idrakinde olmalıyız. Terörsüz Türkiye politikasının bin yıllık kardeşlikten ilham aldığını, Cumhur İttifakı olarak devlet ve millet adına bu taşın altına el değil, beden konulduğunun bilincinde olmalıyız. Basit siyasi çıkarları adınaiç dünyası yoksullaşmış olanların bunu idrak etmeleri mümkün olsa da itiraf etmeleri çok zor hatta gayri mümkündür. Nefsine teslim olmuşların, hakikate gözünü kapatanların, kulaklarını tıkayanların devlet ve millete vereceği hiçbir şey yoktur. Terörsüz Türkiye politikasının hem bölge hem ülkemiz açısından ne kadar makul bir stratejik konumlanma olduğu gören gözler için ayan beyandır. Görmeyenler içinse zaten hayat bir çöldür."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli: Terörsüz Türkiye Tarihi Bir Sorumluluktur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor’da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim Trabzonspor'da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki
Yapay zeka dünyaca ünlü oyuncunun kariyerini bitirdi Yapay zeka dünyaca ünlü oyuncunun kariyerini bitirdi
Leroy Sane’nin milli takıma seçilmesi Almanya’yı karıştırdı Leroy Sane'nin milli takıma seçilmesi Almanya'yı karıştırdı
Fenerbahçe’den Final Four’a dakikalar kala zehir zemberek açıklama Fenerbahçe'den Final Four'a dakikalar kala zehir zemberek açıklama
Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif Gözaltına alınan dünyaca ünlü şarkıcıdan polislere akılalmaz teklif!
Ekmek pişirirken elektrik akımına kapılan genç kız hayatını kaybetti Ekmek pişirirken elektrik akımına kapılan genç kız hayatını kaybetti
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin Rakam bile verdiler Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
Fenerbahçe’nin gündemindeki Robertson Beşiktaş’a önerildi Fenerbahçe'nin gündemindeki Robertson Beşiktaş'a önerildi

16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:58
JP Morgan’daki “köle“ skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
JP Morgan'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:26
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
15:15
Beklentilerin çok uzağında Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
15:00
CHP’de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
CHP'de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
14:02
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
14:01
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP’yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
13:33
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 16:55:58. #7.12#
SON DAKİKA: Bahçeli: Terörsüz Türkiye Tarihi Bir Sorumluluktur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.