Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti: Cumhur İttifakı devam edecektir

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Bahçeli, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararlı tutumu, Cumhur İttifakı'nın birleşenlerinin uyumlu çalışmaları gelecek için Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümünde de çok önemlidir. Cumhur İttifakı devam edecektir. Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiçiz ne de toprağız, biz kaya gibi bir ittifakız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türk siyasetinde kargaşa kavga yaratmak isteyenler her gün yalan ve fitne üzerinden görüş beyan ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti ayaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devam etmektedir. Bütün seçimler bitmiştir. 2028'e kadar Cumhur İttifakı'nın önünde 4 önemli yıl olmaktadır. Bu artık yapısal reformların gerçekleşeceği, kurumsal yapının yerleşeceği, demokratik yaklaşımların daha da gelişeceği bir ortamla milletin huuzurunda bulunurken hükümet çatlayacak diye milleti karamsarlığa iten, geçim darlığından bahsediyorlar, hayat pahalılığından bahsediyorlar, fakat toplumu zehirlemekten vazgeçmiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararlı tutumu, Cumhur İttifakı'nın birleşenlerinin uyumlu çalışmaları gelecek için Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümünde de çok önemlidir. Cumhur İttifakı devam edecektir. Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiciz ne de toprağız, biz kaya gibi bir ittifakız. Kayaların parçalanması gürültülü olur fakat sonuç vermez. Siyasilerin dayanışmada, kaynaşmada samimi olmaları, milletin huzurunu kaçıran her türlü davranışlardan kendilerini arındırmaları gerekiyor. MHP, bu anlayışla Cumhurbaşkanı'nın yanındadır. MHP, üzerine düşen her türlü sorumluluğu, her türlü fedakarlığı yaparak yoluna devam edecektir. Bundan da kimsenin şühesi olmasın. MHP'yi anlamayanlar kırık masalar üzerinde gelecek vadedenlerin masayı nasıl dağıttıklarını hatırlamları gerekirken, şimdi yol gösterici duruma düşmüşlerdir. Allah onları ıslah etsin."