Bahçelievler Belediyesi, çekilişle 100 adet bisiklet dağıttı - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesi, çekilişle 100 adet bisiklet dağıttı

Bahçelievler Belediyesi, çekilişle 100 adet bisiklet dağıttı

BAHÇELİEVLER Belediyesi, Bisiklet Çekilişi ve Dağıtım Töreni'ni gerçekleştirdi.

01.02.2025 10:07  Güncelleme: 10:14
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BAHÇELİEVLER Belediyesi, Bisiklet Çekilişi ve Dağıtım Töreni'ni gerçekleştirdi. Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çekilişle bisiklet almaya hak kazanan kişiler için düzenlenen etkinliğe Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, parti temsilcileri meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri katıldı. Programda konuşan Dr. Hakan Bahadır, bugüne kadar 2 bin 600 bisiklet hediye ettiklerini, ilçede sporu teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi. Dr. Bahadır, "Her ay bisiklet dağıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Bisikletin Avrupa'daki gibi günlük hayatın bir parçası haline gelmesini istediklerini aktaran Bahadır, "Bugüne kadar 2 bin 600 bisiklet dağıttık ve her ay vermeye devam edeceğiz. Amacımız, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak. Bisiklet kullanımı hem sağlıklı bir yaşamı destekliyor hem de karbon emisyonunu azaltarak çevreye katkı sağlıyor. Ne kadar çok fosil yakıtlı araç kullanılırsa, havamız o kadar kirleniyor ve iklim değişikliği olumsuz etkileniyor. Biz hem vatandaşlarımızın sağlığını hem de dünyamızı korumak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Bahadır, "Bazı projeler muhalefet tarafından engelleniyor. Bahçelievler'de hizmet üretirken bazı engellemelerle karşılaşıyoruz. Belediye meclisinde muhalefetteki arkadaşlara sesleniyorum: Lütfen bizi rahat bırakın. Vatandaşımızın yararına olacak projelerde, futbol kulüplerine ve gençlere yardımlarda, çalışanlarımızın maaşları ve sosyal tesisler konusunda engel çıkarmayın. Biz, vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Her pazartesi saat 10.00'da halk günü düzenliyoruz. Gelen her öneriyi değerlendiriyoruz. Muhalefet meclis üyeleri bizi yanlış buldukları konularda basına veya savcılığa bildirebilir ama işlerimizi engellemesinler" ifadelerini kullandı.

Belediye olarak herkes için eşit hizmet verdiklerini belirten Bahadır, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çırağı olarak 5,5 yıldır Bahçelievler halkına hizmet ediyoruz. Hiç kimseyi ayırt etmeden her vatandaşa eşit hizmet sunuyoruz. Türk, Kürt, Laz, Arap, Alevi, Sünni fark etmeksizin, Bahçelievler'de yaşayan herkesin belediye başkanıyım. Seçimde herkesin bir tercihi olabilir ama biz, burada oturan veya burada esnaflık yapan herkese hizmet etmekle yükümlüyüz" dedi.

Bahadır, "Vatandaşlarımız ne istiyorsa onu yapıyoruz. Mesela birkaç pazar yeriyle ilgili konular gündemde. Ne yapacağımıza dair anket yaptırıyoruz. Halkımızın yüzde 51'i ne isterse ona göre hareket ediyoruz. İstanbul'un ve Türkiye'nin en şeffaf belediyelerinden biriyiz. Anketler de bunu gösteriyor. Halkımızın memnuniyeti bizler için çok önemli. 3 bin 100 kişilik belediye çalışanımız, gece gündüz demeden Bahçelievler halkı için çalışıyor" diye konuştu.

Törende bisikletlerini teslim alan gençler, belediyenin bu projesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Bahadır'a teşekkür etti. Belediyenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden düzenlediği çekilişle her ay 100 ilçe sakinine bisiklet veriyor. Çekilişlerde ilçede ikamet şartı aranıyor.

Kaynak: DHA

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