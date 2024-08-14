Bahçelievler Belediyesi \'Geleceğimizi Birlikte Planlıyoruz\' Çalıştayı Düzenledi

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Bahçelievler Belediyesi, ilçenin geleceğini şekillendirecek olan '2025-2029 Yılları Stratejik Planı'nı sunmak ve detaylarını görüşmek amacıyla 'Geleceğimizi Birlikte Planlıyoruz' başlıklı çalıştay düzenledi. Çalıştayda katılımcıların fikirleri doğrultusunda Bahçelievler'in geleceğine dair kararlar ortak planlandı.

Bahçelievler Belediyesi 2025-2029 yıllarını kapsayan 5 yıllık stratejik planın hazırlıklarına başladı. Çalışmalar çerçevesinde 'Geleceğimizi Birlikte Düzenliyoruz' başlıklı çalıştay düzenledi. Bahçelievler Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın yanı sıra kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, muhtarlar, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Çalıştayda, Bahçelievler Belediyesi'nin misyon, vizyon ve temel değerleri üzerine fikirler konuşuldu. Katılımcıların fikirleri doğrultusunda Bahçelievler'in geleceğine dair kararlar ortak planlandı. Katılımcılar masalarda bulunan formları doldurarak yapılması gereken, istek ve ihtiyaçlar konusunda fikir beyan etti.

BAHADIR: DEMOKRASİ BİZİM BAKIŞ AÇIMIZ

Bahçelievler'i ilçede yaşayan vatandaşlarla yönetmek istediğini söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Demokrasi bizim bakış açımız, amacımız Bahçelievler'i burada yaşayan herkesle yönetmek istiyoruz. 5 yıl içerisinde söz verdiğim her şeyin yüzde 98'ini yaptım. Sizlerden aldığımız katkılarla söz vermediklerimizi de yaptık. Dürüstlük, şeffaflık ilkemiz oldu, adaletli ve güvenilir bir belediyecilik ortaya koyduk. Hiç kimseyi dışlamadık. Gönül belediyeciliği bizim bakış açımız, hem hizmet hem de yatırım yapacağız. Öğrenciler için kayıt süreci başlıyor, kırtasiye yardımı yapacağız. Üniversite öğrencilerimize burs verdik, bu sene de vereceğiz. Dünyada en vazgeçilmez hak birincisi yaşam ikincisi ise okuma hakkı. O yüzden biz, tüm öğrencilerimizin okuması için her türlü desteği veriyoruz. Bu süre içerisinde yaklaşık 150 bin öğrencimize kırtasiye yardımı yaptık. Üniversite öğrencilerimize burslar verdik. Onun dışında önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm. 2029 yılı amaçlarımıza ve hedeflerimize beraber ulaşacağız" dedi.

"PROJELERE KATILIP BELEDİYEMİZ HAKKINDA BİLGİLER ALIYORUM"

Üniversite öğrencilerinden Furkan Topal ise "Bugün buradaki amacımız, Bahçelievler Belediyemizin 5 yıllık kalkınma projesi hakkında bilgi almak ve onlara destek olmak. Ben, bir genç olarak, 15 yıldır burada ikamet ediyorum ve sürekli projelere katılıp belediyemiz hakkında bilgiler alıyorum. Daha sonra vatandaşlardan, özellikle gençlerden, fikir almak için buradayım. Belediyemizin verdiği hizmetlerden biz gençler olarak çok memnunuz ve belediyemizin bu hizmetlerin devamını getireceğinin farkındayız" diye konuştu.

"YENİLİKLERDEN MEMNUN KALDIM"

Zeynep Naz Öztürk de "Ben, doğma büyüme Bahçelievler'deyim ve hep burada yaşadım. Belediyemizin çoğu etkinliğine katıldım. Bu dönemki etkinlikleri ve yapılacak yenilikleri öğrenmek için çalıştaya geldim. Yeniliklerden çok memnun kaldım. Bu dönemin projeleri çok iyi, önceki dönem de çok iyiydi, ancak bu dönem çok daha gelişmiş. Daha önce yaptığımız gençlik toplantılarından çok fazla örnek bulundurmuşlar ve yapılacak yeni projelerde bunlara da yön vermişler. Bu durum beni çok mutlu etti, bu yüzden aktif bir şekilde katılmaya devam edeceğim. Başkanımız, öğrencilere dağıttığı harçlıkları daha da artıracağını söyledi. Biz üniversite öğrencileri olarak mutlu olduk ve yeni üniversiteye geçecekler ya da sınava çalışacak olanlar için yeni imkanlar sunmaları beni daha da memnun etti. Kütüphanelerin artırılacağı söylendi, bu hem benim için hem de üniversiteye geçecek öğrenciler için çok değerli" dedi.

"HERHANGİ BİR DİLEĞİM YA DA GÖRÜŞÜM VARSA BUNU BELİRTMEK İÇİN GELDİM"

Kezban Aycan ise "Bugün buraya gelme sebebim, belediyemiz hakkında bilgi almak. Belediyemizin ne tür planları var, bu konular nasıl işlenecek, neler olacak gibi konularda bilgi almak ve herhangi bir dileğim ya da görüşüm varsa bunu belirtmek için geldim. Aynı zamanda bu tür etkinliklere katılmak bana da katkı sağlıyor" diye konuştu.

"SOSYAL YARDIM ÇALIŞMALARINA KATILIYORUZ"

İstanbul Trakyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Hülya Koçer ise "Belediyemizle her zaman iş birliği içindeyiz. Derneğimiz Yenibosna'da bulunuyor, bu nedenle başkanımızı ve çalıştayı takip ediyoruz. Belediyenin aktivitelerine her zaman katılıyoruz. İnsan ilişkileri, sosyal ilişkilerle alakalı yani sosyal yardım çalışmalarına katılıyoruz. Bugün de burada formlarımızı doldurduk. Biz STK'lar olarak başkanımızı sürekli takipteyiz" dedi.