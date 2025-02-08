Bahçelievler'de Cinayet: 15 Yaşındaki Çocuk Öldürüldü - Son Dakika
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Bahçelievler'de Cinayet: 15 Yaşındaki Çocuk Öldürüldü

15 yaşındaki Ahmet Mohamad'ın cinayetiyle ilgili 2 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

08.02.2025 16:17
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Bahçelievler'de 15 yaşındaki çocuğu öldürdükleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün saat 21.30'da polis merkezine giden Sıla Y'nin (18) cinayet ihbarında bulunması üzerine polis ekipleri, Zafer Mahallesi Eflatun Sokak'taki 5 katlı binanın bodrumundaki daireye gitti.

Kapının tel kısmından içeride hareketsiz yatan bir kişiyi gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Dairenin kapısı koçbaşı ile kırıldıktan sonra içeri giren ekipler, baş ucunda boş mermi kovanı bulunan Ahmet Mohamad'ın (15) silahla vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, olay ile ilgisi olduğu belirlenen Suriye uyruklu Semir Alo, aynı mahalledeki başka bir evde yakalandı.

Alo'nun "ruhsatsız silah bulundurmak", "kapkaç" ve "motosiklet hırsızlığı" suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Cinayeti işlediği öne sürülen Suriye uyruklu Zekeriya Mohamad ise Ankara'da yakalandı. Mohamad'ın da "kasten yaralama" suçundan 3 kaydı bulunduğu belirlendi.

Mohamad'ın olayından sonra sakladığı tabanca, ifadesi üzerine cinayetin işlendiği mahallede bulunan bir binanın yanındaki bahçede bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Cinayet: 15 Yaşındaki Çocuk Öldürüldü - Son Dakika

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