Bahçelievler Kuyumcukent'te 64 kilogram altın dolandırıcılığında 33 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bahçelievler Kuyumcukent'te 64 kilogram altın dolandırıcılığında 33 şüpheli yakalandı

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Bahçelievler'deki Kuyumcukent'te 16 firma sahibinin 64 kilogram altın karşılığı zarara uğratıldığı olayda İstanbul, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon yapıldı; 33 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bahçelievler'deki Kuyumcukent'te 16 firma sahibinin 64 kilogram altın karşılığında zarara uğratılmasına ilişkin İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, Bahçelievler'deki Kuyumcukent'te faaliyet gösteren 16 firma sahibinin, aynı yerleşkede kuyumculuk faaliyeti yürüten H.K. (52) ve O.K. (46) tarafından işlenmiş altınlarının kendi iş yerlerinde ve farklı müşterilere satılacağı vaadiyle teslim alındığı ancak bedellerinin kendilerine ödenmediği anlaşıldı.

Firma sahiplerinin 64 kilogram altın karşılığında zarara uğratıldıkları tespit edildi.

Başsavcılık, olaya karıştıkları ve olayla bağlantılı oldukları belirlenen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Başsavcılık açıklaması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Bahçelievler'deki Kuyumcukent'te 16 ayrı firma yetkilisinin yaptığı şikayet üzerine, şüpheliler O.K. ve H.K öncülüğünde bir grubun, üçüncü kişiler üzerine kurdukları iş yerlerini aracı olarak kullanıp işçilikli bilezik, kolye, alyans ve benzeri takı malzemelerini, Anadolu'da satacaklarından bahisle topladıkları ancak ürünleri aldıkları şekliyle değil, kendi uhdelerindeki atölyelerde eriterek saf altın haline getirdikleri aktarıldı.

Açıklamada, müşterilerden aldıkları ürünlerin karşılığında sözde satış yaptıklarını belirterek kısmi ödeme yapıp yeni ürünler satın alarak bakiyelerini yükselttikleri, süreç sonunda ise mal aldığı kişileri çağırarak iflas ettiklerini söyleyerek dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin toplamda 64 kilogram has altın karşılığı mağduriyete sebebiyet verdiklerinin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinin çalışmalarıyla anlaşıldığı ifade edildi.

Söz konusu 35 şüpheli hakkında, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de 45 ev ve 3 iş yerinde eş zamanlı olarak "örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan elde edilen gelirleri aklama" suçlarından gözaltı, arama ve el koyma kararı verildiği bildirilen açıklamada, ayrıca şüphelilerin banka, elektronik para hesapları ile tüm hak ve alacaklarına, 18 taşıta, 13 taşınmaz mal varlığına Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında el koyma tedbir kararı alındığı belirtildi.

Mağdurlar ve avukatlarının açıklaması

Asayiş Şubesinde ifade veren mağdurlardan Tolga Doğan ile Süleyman Kılınç, daha sonra avukatlarıyla basın mensuplarına açıklama yaptı.

Mağdurların avukatı Kadir Önder Gülel, müvekkillerinin ticaret adı altında dolandırıldığını, küçük altın alışverişleriyle 2 yıl boyunca güven kazanılarak müvekkillerinden toplamda 64 kilogram altının alındığını, alınan altınların satılarak değerlerinin karşılığı olan ödemenin yapılmadığını söyledi.

Şüphelilerin iki kardeş olduğunu ve sektörün içerisinde kuyumcu olarak faaliyet gösterdiklerini anlatan Gülel, "Müvekkillerimize 'Pazarımız var, sizin altınlarınızı alırız, satarız.' diye vaatte bulunuyorlar. Bu şekilde kendi adlarına ham altın işletmeleri de var. Müvekkillerimiz aslında üretici, atölyeleri var. Özellikle atölyeleri seçiyorlar. Atölyelerdeki altınları sipariş ediyorlar. İşçilikli ürünleri o gün bozuyorlar. Yani bu ticari mantığa ters. Aynı gün işçilikli ürün yüzde 30'a varan değer kaybederek bozuluyor ve bu kamera kayıtlarıyla sabit." diye konuştu.

Gülel, şüphelilerin mağdurları telefonla arayarak toplantı düzenleyip iflas ettiğini duyurduğunu aktararak, "Şüpheliler 'Battım' diyor. 'Battım' dedikten sonra müvekkillerimiz, mağdurlar olarak şunu soruyorlar. 'Ne yaptın bu parayı?' 'Battım' diyor. 'Peki alacağın var mı piyasadan?' 'Bir kilo, iki kilo alacağım var.' 'Peki 62 kilogram nerede?' Bunun hesabını hiçbir şekilde veremiyor." dedi.

Mağdur Tolga Doğan, şüphelilerin 16 mağduru mesaj atarak toplantıya çağırdığını ve iflas ettiklerini açıkladıklarını anlatarak, "Burada 64 kilogram saf altın gibi bir mağduriyet söz konusu. Bizim piyasamız ticaret olduğu için bu tarz böyle ticari zararlar normalde olabilir ama bunların hepsinin bir açıklaması olur. İnsan ticari olarak zarar edebilir, bir yerde patlak verebilir, verdiği alacağı alamayabilir. Ama biz 16 mağdur olarak ısrarla sormamıza rağmen hiçbir açıklaması yok. Sadece bize dediği şu, 'Ben aldım, size ödeyemedim, sizden aldıklarımı erittim, geri veremedim.' Uydurulan bir hikaye, bize gelen bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Mağdurlardan Süleyman Kılınç da zanlıların üzerine kayıtlı olan 18 taşınmaz ve 13 aracın ötesinde ellerindeki altını fiziki sisteme, banka veya alışverişe sokmadıklarını, altınları alıp bir kenara koyduklarını iddia ederek, belli bir süre sonra bunu çıkarıp kullanacaklarını düşündüklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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