Bahçetepe'ye Hapis Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçetepe'ye Hapis Talebi

14.05.2026 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheliye toplam 10-24 yıl hapis cezası isteniyor.

GÖREVİNDEN uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu bulunan Bahçetepe için üç ayrı suçtan toplam 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe ile 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Aziz Lal, Aziz İhsan Aktaş, Baki Aydöner, Erdal Celal Aksoy, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Hakan Bahçetepe, Seza Büyükçulha ve Özer Ayık 'Şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Ayrıca, Aziz İhsan Aktaş'ın ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine yer verildi. İddianamede HTS kayıtları yer aldı. Yapılan incelemede, Seza Büyükçulha'nın Gürkan Dölekli, Özer Ayık ve Baki Aydöner ile iddianamedeki diğer şüphelilerle aynı yerde iletişim kayıtlarının bulunduğu tespit edildiği ifade edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün mütalaasında; Şüpheli Seza Büyükçulha'nın Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olduğu, şüpheli Baki Aydöner'in de CHP Meclis üyesi olduğu ve İmamoğlu'yla yakın kişiler olduğu, her iki şüphelinin de 'İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında' yargılandığı davada sanık olarak yer aldıkları İmamoğlu'na olan yakınlığını kullanarak sahip olduğu gücü haksız kazanç sağlama noktasında kullandığı görüşü verildi.

AKTAŞ, KAZI İZNİ İÇİN BAHÇETEPE'YE 300 BİN DOLAR VERİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesinde, 2024 yerel seçimlerinden önce istasyonda elektrik hattı çekmek için kazı izni konusunda Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden izin verilmesini talep etmiştik. Yerel seçimlerden sonra belediyeyi CHP kazanınca bizim talebimizi yanıt vermek hususunda süreci uzattılar. Baki Aydöner ve Seza Büyükçulha, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile görüşüp, belediye başkanının 300 bin dolar verilmesi halinde izin vereceğini söyleyince Gürkan Dölekli, İşletme Müdürü Özer Ayık aracılığıyla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye 300 bin dolar para verildiğini belirtti.

ŞÜPHELİ AYIK İDDİALARI REDDETTİ

İddianamede Aktaş'ın iddiasına ilişkin ifade veren Özer Ayık'ın ise, "İlgili kazı talebini BEDAŞ talep etmiştir. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı'na 300 bin dolar verme gibi durum söz konusu değildir. İşin bedeli 1 milyon 400 bin liradır" dediği ifadesi yer aldı.

'ÖZER AYIK'IN 300 BİN DOLAR VERDİĞİ İDDİASI GERÇEK DIŞIDIR'

Hakan Bahçetepe ifadesinde, "5 Nisan 2024'te, yerel seçim sonucunda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olarak göreve başladım. Bana sormuş olduğunuz Aziz İhsan Aktaş isimli kişiyi tanımıyorum. Ben 2019 yılında CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı olarak göreve başladım. Herhangi bir belediyeden değil bizzat CHP Genel Merkezi'nden ilçe başkanlıklarına araç tahsisi yapılır. Yapılan araç tahsisi lojistik destek amacıyladır. Özer Ayık'ın 300 bin dolar verdiği iddiası gerçek dışıdır. Söz konusu kazı izni belediye meclisinden oy birliğiyle ve meclisteki sayısal çoğunluğun benim partimin dışında Ak Partili üyelerden oluşan bir heyet tarafından ve yine benden önceki belediye başkanının söz konusu kazı iznine olay havalesi vermesi sonucunda gerçekleşen kazı iznidir. Bu süreç öncesinde belediye imar ve hukuk komisyonundan da yine çoğunluğun benim partimin dışında olduğu bir temsil komisyonunun oy birliği ile geçmiştir. İddia edildiği gibi kazı iznini uzatmamız söz konusu değildir. Nisan 2024' te seçildiğim başkanlık görevimden iki ay gibi kısa süre sonrasında belediye meclisinden izin geçmiştir" dedi.

BAHÇETEPE HAKKINDA 10 YILDAN 24 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hakan Bahçetepe 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 3 yıldan 7 yıla, 'Rüşvet' suçundan 4 yıldan 12 yıla, 'Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme' suçundan 3 yıldan 5 yıla toplanda 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Soruşturma kapsamında diğer şüpheliler için ise farklı oranlarda ceza talep edildi. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

Belediye, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçetepe'ye Hapis Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı
Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
Inter’den bir şampiyonluk daha Inter'den bir şampiyonluk daha

21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
19:47
Arınç’tan kendisine “Siyaset fosili, FETÖ kuryesi“ diyen Semih Yalçın’a sert yanıt
Arınç'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın'a sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 21:53:13. #7.12#
SON DAKİKA: Bahçetepe'ye Hapis Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.