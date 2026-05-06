BAİB Exportleri 1 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAİB Exportleri 1 Milyar Doları Aştı

06.05.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAİB'in 2026 yılı ihracatı, nisan ayı itibarıyla %3,85 artışla 1 milyar 4 milyon dolara ulaştı.

ANTALYA, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin (BAİB) 2026 yılı ilk 4 aylık toplam ihracatı, yüzde 3,85 artışla 1 milyar 4 milyon dolara ulaştı.

Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan BAİB'in nisan ayı sonu itibarıyla gerçekleşen ihracat verileri, BAİB Başkanı Mehmet Ali Can ve yönetim kurulu tarafından açıklandı. BAİB Başkanı Mehmet Ali Can, nisan ayında geçen seneye kıyasla 5 gün önce 1 milyar dolar barajını geçtiklerini belirterek, "1664 firmamız, 160 ülke ve bölgeye 1 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirdi. Toplamda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,85 oranında artış sağladık. Yaş meyve sebze geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 366 milyon doları buldu. Toplam ihracatımızın yaklaşık yüzde 37'sini yaş meyve sebze oluşturmaktadır. Maden ve metaller de yüzde 2,3'lük artışla 154 milyon dolara gelmiştir. BAİB'in yüzde 50 ihracatını yaş meyve ve sebze ile maden metaller sağlamaktadır" dedi.

İHRACAT ŞAMPİYONU BİBER

Ürün ihracatı bakımından 4 aylık dönemin ihracat şampiyonunun biber olduğunu açıklayan Can, "Yaklaşık 145 milyon dolar ihracatla biber birinci, 105 milyon dolarla domates ikinci sırada. Domateste miktar bazında yüzde 32 civarında düşüş söz konusu. Kış döneminde yaşadığımız afetlerden dolayı domates fiyatlarında ciddi yükseliş vardı. Bu ihracatımızı da etkiledi. Ağaç ve mamulleri üçüncü sırada geliyor, 87 milyon dolarla" diye konuştu.

EN BÜYÜK PAZAR AVRUPA

Genel olarak pazarı Avrupa ülkelerinin oluşturduğunu anlatan Mehmet Ali Can, "İlk 20 ülke yüzde 75 ihracatımızı oluşturmakta ve bu 20 ülkenin 9'unun Avrupa Birliği ülkesi olduğunu söylemek isterim. Maldiv Adaları, çok ciddi bir artışla, yüzde 855 oranında artışla 20 milyon dolar sınırını aştı. Bölgemizden 369 ürün ve ürün grubu ihracatı gerçekleştirdik. Nisan ayında Türkiye açısından değerlendirdiğimizde yüzde 22 artışla rekor bir ihracat gerçekleşti. Bizim bölgemizde de nisan ayı iyi geçmişti. Fakat mayıs ayında yaklaşık 15 gün resmi tatiller ve kapalı günler olacağı için kısmen düşüş olabilir" dedi.

EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN İLK 10 ÜRÜN

Bölgeden en çok ihracatı yapılan ilk 10 ürün ise şöyle:

1- Biber 145,8 milyon dolar, yüzde 37,3 artış.

2- Mermer-doğaltaş 110,2 milyon dolar (Ham plakalar 56,8 milyon dolar, işlenmiş mermer 41 milyon dolar).

3- Domates 105 milyon dolar, yüzde 2,8 düşüş.

4- Ağaç ve ağaç mamulleri 87,6 milyon dolar, yüzde 6,5 artış.

5- İşlenmiş mermer 41 milyon dolar, yüzde 9,3 artış.

6- Plastik mamulleri 33,1 milyon dolar, yüzde 2 düşüş.

7- Ferro krom 27,3 milyon dolar, yüzde 16,1 düşüş.

8- Hıyar kornişon 24,7 milyon dolar, yüzde 13,4 artış.

9- Nar 23,3 milyon dolar, yüzde 7,4 artış.

10- Kabak 20,5 milyon dolar, yüzde 30,6 artış.

Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAİB Exportleri 1 Milyar Doları Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’İntihar etti’ dendi, gerçek bambaşka çıktı 'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı
Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
E-imza davasında mütalaa açıklandı: Ziya Kadiroğlu hakkında 120 yıla kadar hapis cezası istendi E-imza davasında mütalaa açıklandı: Ziya Kadiroğlu hakkında 120 yıla kadar hapis cezası istendi
Ünlü sunucu Eva Murati’nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi
9 yıldır hayal ediyorlardı: Diyarbakırlı kızlar tarih yazıyor 9 yıldır hayal ediyorlardı: Diyarbakırlı kızlar tarih yazıyor
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi öldü
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar

16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
16:10
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
15:43
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
15:25
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
14:52
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
14:41
Fenerbahçe’de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 16:33:49. #7.12#
SON DAKİKA: BAİB Exportleri 1 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.