15 Temmuz\'un 10. yılında bisiklet turu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü kapsamında düzenlenen bisiklet turu, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden başlayarak 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nde sona erdi. Turun ardından açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Biz çılgın Türkleriz, bize kimse irade ortaya koyamaz. Bizi kimse esir alamaz, bayrağımızı kimse indiremez, ezanımızı kimse susturamaz. Dünyaya bunu anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz. 15 Temmuz destanı ilelebet yaşayacaktır. Bunun için de her türlü programı yapmaya ve gençlerimize anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bisiklet turu, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden başlayarak 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nde sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Derneği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bisikletiyle katıldı. Bakan Bak ve katılımcılar, verilen startın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahını takip ederek 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ne ulaştı.

'MİLLETİN İRADESİNE HİÇ KİMSE YÖN ÇİZEMEZ'

Tur sonrası açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "15 Temmuz gecesi ülkemizin yaşadığı hain darbe girişimine aziz milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara koşarak bir karşılık verdi. O günkü yurt dışındaki manşetlere baktığınızda, 'Türkler tankları parçaladı' diye başlık attılar. Milletin iradesi, kalkışmaya yeltenen tankları, silahları, uçakları parçaladı. Milletin iradesine hiç kimse yön çizemez. Türk milleti 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya şunu söyledi: 'Bizi kimin yöneteceğine sadece biz karar veririz. Bunun dışında hiçbir şeyi kabul etmeyiz. Darbeleri, yönlendirmeleri, kuklaları kabul etmeyiz.' ve bedeli 251 şehit, 2 bin 800 gazi ve onlarca mücadelenin ortaya konduğu o aziz gecede milletimiz, bayrağın inmeyeceğini, ezanın susmayacağını tüm dünyaya anlattı" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİN İRADESİNİN ÜSTÜNDE HİÇBİR GÜÇ TANIMADIĞIMIZI TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK'

Bakan Bak, "FETÖ terör örgütü devletin pek çok birimine sızarak bu darbe girişimini planladılar ama bir şeyi hesap edemediler. Hesap edemedikleri; bu milletin iradesi, bu milletin vatana olan sevgisi ve hiçbir şekilde esaret altına düşmeyeceğiydi. Bunu da tüm dünyaya gösterdik. Bu hainleri 40 yıl beslediler ve 4 dakika kullanmak için düğmeye bastılar ama başaramadılar. Hatırlarsınız, orada 'Bizim çocuklar başaramadı' veya 'Önce başarıyorlar, sonra başaramadılar' dediler ama biz tüm dünyaya şu cevabı verdik, aziz milletimiz dedi ki: 'Bizim çocuklar başardı'. Tüm dünyaya Türk milletinin aziz gücünü gösterdiler. Milletimiz, hiçbir şekilde iradesine kimsenin el uzatamayacağını, bu iradeyi yalnız kendisinin koyabileceğini, milli iradenin tek sahibinin kendisi olduğunu ve Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'Milletin iradesinin üstünde hiçbir güç tanımadığımızı' tüm dünyaya gösterdi" dedi.

'15 TEMMUZ DESTANINI GELECEK NESİLLERE AKTARMAYI GÖREV BİLDİK'

Bakan Bak, "Bizler, 15 Temmuz destanını anlatmayı, gençlere duyurmayı, gelecek nesillere aktarmayı bir görev bildik. Yaklaşık 500 bisikletçi, 400'e yakın motosikletçi geldi. Herkes o geceyi, o heyecanı, o coşkuyu yaşayarak vatanı için, milli irade için pedal çevirdiler. O gece motosikletli arkadaşlarımız yaralıları taşımada gerçek bir mücadele ortaya koydular. Biz çılgın Türkleriz, bize kimse irade ortaya koyamaz. Bizi kimse esir alamaz, bayrağımızı kimse indiremez, ezanımızı kimse susturamaz. Dünyaya bunu anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz. 15 Temmuz destanı ilelebet yaşayacaktır. Bunun için de her türlü programı yapmaya ve gençlerimize anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'HALK VATANINA SAHİP ÇIKMIŞTIR'

Etkinliğe katılan Osmanlı Motosiklet Kulübü Başkanı Burçin Özsayar, "Hain darbe girişimi yapanların milli iradeye tosladığı bu gece de halk kendi iradesini göstererek vatanına milletine sahip çıkmıştır. Bizim halkımızla kimsenin oyun oynayamayacağını tüm dünyaya göstermiş bulunmaktayız. Biz çoluğumuza çocuğumuza 15 Temmuz'u asla unutturmayacağız" dedi.

'15 TEMMUZ'U UNUTTURMAYACAĞIZ'

Muhafazakar Motorcular Kulübü Başkanı Murat Sağır, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Unutturmamak için de bu tür etkinliklerde hep var olacağız. Bugün hain FETÖ gibi şahsiyetler belki yok ama yarın yenisi gelecek. Onlar da bu etkinlikleri gördükçe böyle bir şeye kalkışmamaları gerektiğini farkına varacaklar" dedi.