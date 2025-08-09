Bakan Bak’tan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Bakan Bak’tan Terörsüz Türkiye Vurgusu

09.08.2025 00:23
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır'da terörsüz Türkiye için birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 'Terörsüz Türkiye' mottosunu yakından takip ediyoruz. Onun için hep beraber çalışacağız. Bu ülke hepimizin, büyümesi ve gelişmesi için hep beraber çalışmamız gerekiyor." dedi.

Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Bak, Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Diyarbakır Stadı'nda organize edilen "Gösteri Maçı" programına katıldı.

Program kapsamında statta gerçekleştirilen maçta, Bakan Bak, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, MHP İl Başkanı Miktat Arslan, vali yardımcıları, belediye başkanları, kaymakamlar, eski futbolcular ve kentteki bazı basın mensupları yer aldı.

Bakan Bak, sahaya 21 numaralı forma ile çıktı.

Karşılaşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı takımı Diyarbakır Valiliği takımını 12-6 mağlup etti.

Bak, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır Stadı'nın son durumunu görmek için sahaya geldiklerini belirterek, sezon biter bitmez zemine hibrit çim serildiğini ve şu an zeminin çok iyi durumda olduğunu söyledi.

2025-2026 futbol sezonunun başladığını dile getiren Bak, liglerdeki tüm takımlara başarılar diledi.

Diyarbakır Stadı'nın çok güzel olduğunu söyleyen Bak, şunları kaydetti:

"Önceki dönem bakanlığımda da açılışını bir kupa finaliyle yapmıştık. O gün Akhisar ile Fenerbahçe maç yapmıştı ve 3-1 Akhisar kazanmıştı. Zemin çok güzel, harika. İyi bakım yapılıyor. Valimize, il müdürümüze, vekillerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir iş çıkardılar."

Sahada keyifli bir maç yaptıklarını anlatan Bak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Tüm Diyarbakır halkına başarılı bir sezon temenni ediyorum. Tribünleri doldursunlar, keyifli maçlar olsun. Bakanlık olarak 'Terörsüz Türkiye' mottosunu yakından takip ediyoruz. Onun için hep beraber çalışacağız. Sporun birleştirici, iyileştirici ve kapsayıcı bir rolü var. Biz de Diyarbakır'daki yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Üniversite kampüsü içerisinde yeni bir öğrenci yurdu yapacağız. Bağlar ilçesinde spor tesisleri, gençlik merkezi, diğer ilçelerimizde de yarı olimpik havuzlar başta olmak üzere talepler çerçevesinde gençlik merkezleri yapacağız. Yatırım programımıza aldık. Bunların toplamında yaklaşık 3,5 milyarlık bir yatırım öngörülüyor. Gençlik merkezleri ve gençlik kamplarımız başta olmak üzere yatırımlarımızı arttıracağız. Bu ülke hepimizin, büyümesi ve gelişmesi için hep beraber çalışmamız gerekiyor."

Kaynak: AA

