Bakan Bayraktar\'dan Kayseri Ziyareti

11.04.2026 21:50
Enerji Bakanı Bayraktar, Kayseri'de ticaret ve enerji konularında istişare toplantısına katıldı.

TİCARET ODASI İSTİŞARE TOPLANTISI'NA KATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Orta Anadolu Bölge Stratejisi Toplantısı'nın ardından Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Bayraktar, ardından AK Parti Kayseri İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nde açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, "Ülkemize her alanda katkı yapan, sanayisinde önemli bir imalat kabiliyeti olan, ticaret yönüyle, özellikle kış turizmiyle, tarım, hayvancılığıyla beraber ülkemizin gücüne güç katan önemli şehirlerimizden bir tanesi. Bizde bugün buradaki birkaç programa iştirak etmek, Kayseri'nin gelişmelerini ve bizlerden beklentilerini yerine müşade etmek için buraya geldik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, belediye ziyaretinin ardından Kayseri Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen 'Ticaret Odası İstişare Toplantısı'na katıldı. Çalıştıkları konulardan bir tanesinin Türkiye'nin uzun dönemli yeni enerji mimarisi olduğunu aktaran Bakan Bayraktar, "Bunun merkezine biz elektrikleşmeyi koyuyoruz. Türkiye'de aklınıza ne geliyorsa daha elektrikli hale gelecek. Ulaştırmadan tarıma, binalara işte akıllı binalar konuşuyoruz. Yapay zeka çağına giriyor dünya. Dolayısıyla burada elektriğin önemi her zamankinden daha fazla ortaya çıkıyor. Onun için daha çok elektrik üretmemiz lazım. Bunu sisteme katacak başkanım özellikle depolamaya değindi. Farklı çözümler bu sistemleri dijitalleştirerek daha etkin verimli kullanacağımız bir sistem hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan kararı Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı
Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var Sergen Yalçın: Kupa hedefimiz var
Sinan Akçıl’dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter Sinan Akçıl'dan para sorularına tek cümlelik yanıt: Teliflerim yeter
Manken Aslı Baş’ın ölümünde yeni gelişme: Telefonu incelenecek Manken Aslı Baş'ın ölümünde yeni gelişme: Telefonu incelenecek
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi zehir zemberek açıklama Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi zehir zemberek açıklama
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu

22:00
Fenerbahçe, Kayseri’de farka koştu
Fenerbahçe, Kayseri'de farka koştu
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:41
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
20:30
İstese yapamaz Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı
İstese yapamaz! Hamza Akman boş kaleye inanılmazı başardı
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
19:51
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada
18:49
Sakarya’da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi
18:10
Irak’ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu
17:43
Kütahya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
17:36
ABD-İran-Pakistan arasındaki ilk gün görüşmeleri sona erdi
ABD-İran-Pakistan arasındaki ilk gün görüşmeleri sona erdi
16:12
Boğazı kesilerek öldürülen kadının katili müstakbel damadı çıktı İtirafları kan donduruyor
Boğazı kesilerek öldürülen kadının katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor
