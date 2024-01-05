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Bakan Bayraktar: Doğal gaza erişebilen nüfus 1,1 milyon arttı - Son Dakika
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Bakan Bayraktar: Doğal gaza erişebilen nüfus 1,1 milyon arttı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son bir yılda 93 yeni yerleşim yerini daha doğal gaz konforuyla tanıştırdıklarını ve doğal gaza erişebilen nüfusun 2022'ye oranla 1,1 milyon artarak 71,3 milyona ulaştığını açıkladı. Bayraktar ayrıca, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4 milyon metreküp doğal gaz ürettiklerini ve üretimi artırarak başarı hikayesi yazdıklarını belirtti.

Bakan Bayraktar: Doğal gaza erişebilen nüfus 1,1 milyon arttı
05.01.2024 - 11:37,
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Son bir yılda 93 yeni yerleşim yerini daha doğal gaz konforuyla tanıştırdık. Doğal gaza erişebilen nüfus da 2022'ye oranla 1,1 milyon artarak 71,3 milyona ulaştı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 2023 yılında yapılan doğal gaz arzı çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, Türkiye'de doğal gazın kullanımına ilişkin, "2002 yılında sadece 5 şehirde; Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir'de doğal gaz kullanılıyordu. Doğal gaz ulaşan yerleşim sayısı 57'ydi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda 2018 yılı sonu itibarıyla 81 ilimizin tamamını doğal gaz ile buluşturduk" ifadelerini kullandı.

2022 yılı sonunda 743 yerleşim yerinde 70,2 milyon nüfusa doğal gaz ulaştırıldığını aktaran Bayraktar, 2023 yılı sonunda doğal gaz erişimi olan yerleşim yeri sayısını 836'ya yükselttiklerini belirterek, "Bir yandan Karadeniz'de keşfettiğimiz yerli gazımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunarken diğer yandan son bir yılda 93 yeni yerleşim yerini daha doğal gaz konforuyla tanıştırdık. Doğal gaza erişebilen nüfus da 2022'ye oranla 1,1 milyon artarak 71,3 milyona ulaştı" dedi.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda her gün 4 milyon metreküp doğal gazı üreterek şebekeye verdiklerinin altını çizen Bayraktar, "1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Elbette bununla kalmayacağız. Günlük üretimi önce 10 milyon metreküpe, daha sonra da 40 milyon metreküpe çıkartacağız. Doğal gazın üretiminde, kullanımının yaygınlaştırılması ve evlere, iş yerlerine ulaştırılmasında bir başarı hikayesi yazıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA
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Alparslan Bayraktar, Eskişehir, Sakarya, Üretim, Enerji, Güncel, Son Dakika

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