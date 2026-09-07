Bakan Bayraktar madencilerle buluştu, Doruk Madencilik işçilerinin alacakları ödenecek - Son Dakika
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Bakan Bayraktar madencilerle buluştu, Doruk Madencilik işçilerinin alacakları ödenecek

Bakan Bayraktar madencilerle buluştu, Doruk Madencilik işçilerinin alacakları ödenecek
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ve madencilerle Bakanlıkta bir araya geldi. Bayraktar, Doruk Madencilik işçilerinin mağduriyetinin giderilmesi ve alacaklarının ödenmesi için yürütülen sürecin çözüme kavuştuğunu belirtti.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ve madencilerle Bakanlıkta bir araya geldi. Bayraktar, Doruk Madencilik bünyesinde çalışan işçilerin mağduriyetinin giderilmesi ve alacaklarının ödenmesi için yürütülen sürecin çözüme kavuştuğunu belirterek, büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Sayın Nurettin Akçul ve kıymetli madenci kardeşlerimizi Bakanlığımızda kabul ettik" dedi.

Doruk Madencilik bünyesinde çalışan işçilerin mağduriyetinin giderilmesi ve alacaklarının ödenmesi için madencilerle aynı hedef doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Bayraktar, "Bakanlık olarak verdiğimiz güçlü destek ve yürüttüğümüz kararlı süreç sayesinde bu sorunun çözüme kavuşmuş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, "Bizim için en önemli husus; işçimizin, emekçimizin döktüğü alın terinin karşılığını eksiksiz bir şekilde almasıdır. Dün olduğu gibi bundan sonra da madencilerimizin haklarını korumak adına atılması gereken tüm adımları aynı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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