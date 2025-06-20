Bakan Bayraktar: Nükleer Enerji Ekonomik İhtiyaç - Son Dakika
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Bakan Bayraktar: Nükleer Enerji Ekonomik İhtiyaç

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20.06.2025 16:53
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Bakan Bayraktar: Nükleer Enerji Ekonomik İhtiyaç
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Bakan Bayraktar, nükleer enerjinin Türkiye için ekonomik bir gereklilik olduğunu vurguladı.

- Bakan Bayraktar: "Nükleer enerji, Türkiye için bir rüyanın da ötesinde ekonomik bir ihtiyaçtır"

ST. PETERSBURG - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 28'inci St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndaki panelde yaptığı konuşmada "Nükleer enerji, Türkiye için bir rüyanın da ötesinde ekonomik bir ihtiyaçtır. Büyüyen ekonomimiz için temiz baz yük bir gerekliliktir ve nükleer enerji bunu karşılıyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 28'inci St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu marjında düzenlenen "Nükleer Enerji Endüstrisinin Küresel Kalkınmadaki Rolü" başlıklı panele katıldı. Panelde konuşma yapan Bayraktar, Türkiye'nin enerji talebinin yılda en az yüzde 4 civarında artmasını beklediklerini ifade ederek, "Denkleme büyük veri, yapay zeka ve dijitalleşme gibi unsurları da kattığınızda bu talep daha da artacaktır. Bu talebi karşılamamız ve kurulu gücümüze yatırım yapmamız gerekiyor" dedi.

"Büyüyen ekonomimiz için temiz baz yük bir gerekliliktir ve nükleer enerji bunu karşılıyor"

Türkiye olarak temiz bir baz yüke ihtiyaçları bulunduğunu vurgulayan Bayraktar, "Nükleer enerji, Türkiye için bir rüyanın da ötesinde ekonomik bir ihtiyaçtır. Büyüyen ekonomimiz için temiz baz yük bir gerekliliktir ve nükleer enerji bunu karşılıyor" diye konuştu.

İlave reaktör ihtiyacı

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Rosatom ile çalıştıklarına, burada inşası süren 4 üniteye ek olarak 8 reaktöre daha ihtiyaç duyduklarına işaret ederek uygun fiyatlı enerji sağlanması ve arz güvenliğinin artırılması için 5 gigavatlık küçük modüler reaktörlerin de gerekli olduğunu dile getirdi.

Nükleer enerji projelerinin teknik, ekonomik ve sosyal boyutları bulunduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Akkuyu NGS sayesinde, sanayiden inşaata yaklaşık 300 şirket proje etrafında bir ekosistem geliştirdi. Bu şirketlerdeki binlerce çalışanın yanı sıra 30 binden fazla kişi de şu anda proje sahasında görev yapıyor" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, proje sayesinde bir insan sermayesi kazandıklarının altını çizerek "Burada elde ettiğimiz yetenekleri, Macaristan veya Mısır'daki projelere ihraç etme şansımız oluyor. Rusya'da yüzlerce öğrencimiz nükleer alanda eğitim alıyor ve insan sermayesi daha da gelişiyor. Nükleer enerjinin tüm bu unsurları ekonomimiz için itici bir güç oluşturuyor" dedi.

Bakan Bayraktar, Rusya Enerji Bakanı Tsivilev'le görüştü

Bakan Bayraktar, forum kapsamında Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bayraktar, "Bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan gelişmelerin enerji piyasalarına etkileri ile arz güvenliğinin taşıdığı stratejik önemi ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki mevcut projelerin durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin yeni iş birliği alanları da görüşmemizin ana başlıkları arasında yer aldı" ifadelerine yer verdi.

Bakan Bayraktar, Rosatom Genel Müdürü Likhachev'le görüştü

Bakan Bayraktar ayrıca, Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ile de görüştü. Bayraktar, sosyal medyadan "Akkuyu'daki son durumu ele alırken nükleer alandaki gelecek planlamamızı değerlendirdik" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakan Bayraktar: Nükleer Enerji Ekonomik İhtiyaç - Son Dakika

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