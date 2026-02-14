Türkiye Dünyada Enerji Keşfine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye Dünyada Enerji Keşfine Devam Ediyor

Türkiye Dünyada Enerji Keşfine Devam Ediyor
14.02.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin sadece içeride değil, dışarıda da petrol ve doğal gaz aradığını belirterek, "Yarın yine tarihi bir adım atacağız. Çağrı Bey gemimizi, Mersin Taşucu'ndan Somali'ye uğurlayacağız ve Somali'de petrol arayacağız.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin sadece içeride değil, dışarıda da petrol ve doğal gaz aradığını belirterek, "Yarın yine tarihi bir adım atacağız. Çağrı Bey gemimizi, Mersin Taşucu'ndan Somali'ye uğurlayacağız ve Somali'de petrol arayacağız. İnşallah 2026 bu anlamda bir keşif yılı, bir müjdeler yılı olarak bizlere nasip olacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 'AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonunu anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye'yi mutlak surette enerjide bağımsız kılacak işler yapma' hedefi ortaya koyduğunu anımsatan Bayraktar, "Türkiye'nin bu alanda dışa bağımlılığını bitireceğiz. Çünkü Türkiye enerjide bağımsız olursa ekonomide çok daha güçlü olacak, çok daha güçlü bir hazinemiz olacak" ifadelerini kullandı.

'YERLİ GAZ ÜRETİMİ İKİ KATINA ÇIKARILACAK'

Türkiye'de şu anda 4 milyon hanenin yerli doğal gazı kullandığına işaret eden Bayraktar, şunları söyledi:

"Karadeniz gazı elbette ki çok önemli. Karadeniz'de ısrarla, inatla aramaya devam edeceğiz. Farklı sahalarda yeni müjdeler için de çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Rize, Giresun, Ordu, Samsun, Kastamonu açıklarını; Karadeniz'i baştan başa bu sene bu sondajlarla yeni sahaları keşfetmek üzere arayacağız."

Bayraktar ayrıca, bu yıl Karadeniz'deki yerli gaz üretiminin iki katına çıkarılacağını da ifade etti.

'ELEKTRİĞİN YÜZDE 10'UNU AKKUYU'DAN ALACAĞIZ'

Türkiye'nin sadece içeride değil, dışarıda da petrol ve doğal gaz aradığına dikkat çeken Bayraktar, "Yarın yine tarihi bir adım atacağız. Çağrı Bey gemimizi, Mersin Taşucu'ndan Somali'ye uğurlayacağız ve Somali'de petrol arayacağız. İnşallah 2026 bu anlamda bir keşif yılı, bir müjdeler yılı olarak bizlere nasip olacak" dedi.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk reaktörünün inşaatının yüzde 99 oranında tamamlandığını anımsatan Bayraktar, "Hedefimiz ilk reaktörden bu sene içerisinde enerjiyi üretmek ve diğer reaktörleri de peyderpey devreye almak. 4 reaktör devreye girdiğinde ihtiyacımız olan elektriğin yüzde 10'unu, buradan alacağız. Sinop ve Trakya projeleriyle de Türkiye, önemli bir nükleer endüstriye sahip bir ülke haline gelecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Alparslan Bayraktar, Politika, Ekonomi, Türkiye, Taşucu, Mersin, Somali, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Dünyada Enerji Keşfine Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı
Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi Çıkan sonuç vahim Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi! Çıkan sonuç vahim
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
Fenerbahçe yeni sezonda bombayı Richarlison ile patlatıyor Fenerbahçe yeni sezonda bombayı Richarlison ile patlatıyor
Teksas’ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis Teksas'ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi

19:58
Saadet Partisi lideri Arıkan’dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar
19:14
İnci Taneleri’nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
18:57
Canlı anlatım Dev derbide gol yağmuru başladı
Canlı anlatım! Dev derbide gol yağmuru başladı
18:44
Türk donanması, Almanya’da
Türk donanması, Almanya'da
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
17:30
Madde bağımlısı şahıs “Ne geziyorsunuz burada“ diyerek polislere satırla saldırdı
Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 20:22:54. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye Dünyada Enerji Keşfine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.