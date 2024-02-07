Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TTK\'ya işçi alımı yapıldığını belirtti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) işçi alımı yapıldığını belirterek, "İnşallah ileride istihdamı daha da artıracak, TTK'yi daha güçlü hale getirecek çalışmalarımızı da hep birlikte yürütüyoruz." dedi.
Zonguldak temasları kapsamında TTK Genel Müdürlüğünü ziyaret eden Bayraktar, burada yetkililerden brifing aldı.
Daha sonra TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında işçilerle bir araya gelen Bayraktar, eksi 170 kodunda işçilerle sohbet etti, beraber yemek yedi.
Bakan Bayraktar, ocak çıkışı yaptığı açıklamada, ülkeyi derinden sarsan 6 Şubat 2023'teki depremlerin seneidevriyesi dolayısıyla geldikleri kentteki TTK ve bünyesindeki madencilerin afette çok önemli görevi yerine getirdiğini vurguladı.
Tüm yetkililerin, afetzedelerle bir arada olmak için deprem bölgesinde bulunduğunu anlatan Bayraktar, bölgenin ve bütün milletin madencilere olan teşekkürünü getirmek için Zonguldak'ı ziyaret ettiğini aktardı.
Bayraktar, madencilerle ne kadar iftihar edilse az olacağını, millet adına bir kez daha şükranlarını sunduğunu dile getirdi.
Madencilerin afetteki kabiliyetini daha kurumsal hale getirme hedefi
"Asrın felaketi" olarak tanımlanan depremleri, devletin bütün kurumlarıyla ve milletle el ele vermek suretiyle adeta asrın birlikteliğine dönüştürdüklerini dile getiren Bayraktar, özellikle madencilerin ilk saatlerden itibaren 2-3 hafta boyunca sahada birçok önemli görevi yerine getirdiğinden bahsetti.
Bakan Bayraktar, afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğine dikkati çekerek, madencilerin kabiliyetinin ve afetlerdeki çalışmasının daha kurumsal hale getirilmesini göreve geldikten sonra önemli hedeflerinden biri olarak belirlediklerini söyledi.
Bu konuda ilgili kurumlar, özellikle AFAD'la çalışmaların devam ettiğini aktaran Bayraktar, "Tabii ki böyle bir şey yaşamak istemeyiz ama yaşadığımızda, en profesyonel şekilde müdahaleyle alakalı da önümüzdeki süreçte daha kurumsal yapı içerisinde madencilerimizi göreceğiz." şeklinde konuştu.
Bayraktar, madencilerin, ülkenin arz güvenliği ve Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak için üstlendiği çok önemli bir görevinin bulunduğunun da göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
TTK'nin, 175 yıllık çok eski göz bebeği bir kurum olduğunu belirten Bayraktar, " Osmanlı'dan bugüne ülkenin ekonomisine katkı sağlayan önemli bir kurum. Burayı daha iyi, daha işlevli hale nasıl getirebiliriz, üretimi nasıl artırabiliriz, ülkemize katkısını nasıl daha da artırabiliriz, bölgemize, Zonguldak'a istihdamı nasıl artırabiliriz, o yönde de çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
"Emniyetten taviz vermeden işlerimizi yapalım"
Bakan Bayraktar, tüm madenlerde önce insan, sonra çevre ve katma değerli madencilik anlayışı olması gerektiğini ifade etti.
Ocağı ziyaretinde maden işçilerinden emniyet kurallarına uymalarını istirham ettiğini aktaran Bayraktar, "Hiçbir şekilde emniyetten taviz vermeden işlerimizi yapalım. Biz, yatırımlarımızı bu şekilde devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Onların da işletmecilik anlamındaki faaliyetlerini emniyetten hiçbir şekilde taviz vermeden yerine getirmelerini istedim." diye konuştu.
Bayraktar, genel seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TTK'ye 2 bin yeni işçi alımı müjdesi verdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Bu işçilerimizi aldık. Bunların bir kısmı başladı, bir kısmı şu anda eğitimde. O arkadaşlarımızla da görüşeceğim. Dolayısıyla işçilerimizi alıyoruz yavaş yavaş. Eğitimleri sonrasında da müesseselerimizde görevlendirmeye başlayacağız. İnşallah ileride istihdamı daha da artıracak, TTK'yi daha güçlü hale getirecek çalışmalarımızı hep birlikte yürütüyoruz."
Bakan Bayraktar'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, kurum müdürleri ve sendika yöneticileri de eşlik etti.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'da yapılan sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93,9'unu aldı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 1314 konutun anahtar tesliminin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'da 4 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları da hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Real Betis Kulübü Başkanı Angel Haro, Galatasaray'dan aldıkları Cedric Bakambu transferi için çarpıcı iddialarda bulundu. Haro, Bakambu transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemediklerini, o paranın içerisinde oyuncunun maaşının da olduğunu söyledi.
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada partisine tam destek verdiğini belirterek, partinin kurumsal kimliğinin çiğnenemeyeceğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin önemine dikkat çekerek, ülke gündemini asılsız iddialarla değiştirmenin anlamı olmadığını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TTK'ya işçi alımı yapıldığını belirtti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?