Bakan Bolat: 2025 Yılı için 56 Milyar Lira Bütçe Ayıracağız - Son Dakika
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Bakan Bolat: 2025 Yılı için 56 Milyar Lira Bütçe Ayıracağız

Bakan Bolat: 2025 Yılı için 56 Milyar Lira Bütçe Ayıracağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Zamansız Kadınlar' panelinde kadın girişimcilerin ihracat desteklerinden yararlanmalarını ve 2025 yılı bütçesinin 35 milyar lirasının ihracat desteği için kullanılacağını açıkladı.

13.12.2024 14:40  Güncelleme: 14:54
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Zamansız Kadınlar Ekonominin Sürdürülebilirliği, Ailenin Kökü, Yaşamın Ta Kendisi" Paneline katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, "2025 yılı bütçemiz 56 milyar lira olacak. Bunun da yaklaşık 35 milyarlık bölümü ihracat desteği için tahsis edilecek. Kadın girişimcilerin daha fazla ihracat için bakanlığımızın bu imkanlarından yararlanmalarını bekliyoruz. Onlara bakanlığımızın kapıları sonuna kadar açıktır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sarıyer Maslak'ta 'Zamansız Kadınlar Ekonominin Sürdürülebilirliği, Ailenin Kökü, Yaşamın Ta Kendisi' Paneline katıldı. Panele Bakan Bolat'ın yanı sıra sanatçı Hülya Avşar, milli sporcu Cansu Bektaş ve kadın girişimciler katıldı. Programda konuşan Bakan Bolat, "Özelikle kadın ihracatçıların yararlandığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi gibi Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) gibi projelerle bakanlık bütçemizin yarıdan fazlasını, ihracatçılarımızın dünyaya daha fazla mal ve hizmetler satmaları için kullanmaktayız. Bu konuda kadın girişimcilerin daha fazla ihracat için bakanlığımızın bu imkanlarından yararlanmalarını bekliyoruz. Onlara bakanlığımızın kapıları sonuna kadar açıktır" dedi.

'2025 YILI BÜTÇEMİZ 56 MİLYAR LİRA OLACAK'

Bakan Bolat, "2024 yılında 38 milyar liralık toplam bütçemizin 21 milyar lirasını ihracat desteklerinde kullandık. 2025 yılı bütçemiz 56 milyar lira olacak. Bunun da yaklaşık 35 milyarlık bölümü ihracat desteği için tahsis edilecek. Bizim URGE projeleri kapsamında şuanda devam projelerde 25 kadın girişimci aktif proje desteği almaktadır. E-ihracat konusunda da kadın girişimcilerimiz verdiğimiz desteklerden istifade edebilirler. E-kolay ihracat platformu çok önemli bir rehber niteliğindedir. Bunun yanında kadın ve genç girişimcilerimizin yoğunlaştığı kişiselleştirilmiş ürünlerin satıldığı yurtdışı pazar yerlerinde, komisyon giderlerini de biz bakanlık olarak destekleme kapsamına aldık. Kargo maliyetlerinden pazarlama giderlerine kadar geniş bir yelpazede sunduğumuz destekler girişimcilerimizin uzak pazarlara açılmaları için yardımcı olmaktadır" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ 2028'DE YÜZDE 2'YE ULAŞMAK'

"Dünyada kadın istihdamı en yüksek pay yüzde 59 ile hizmetler sektöründedir" diye konuşan Bakan Bolat, " Türkiye'mizde istihdamın ve milli gelirin en büyük payı yüzde 55'in üzerinde, hizmetler sektöründe kadın istihdam payı Türkiye'de yüzde 64'dür. Dünya ortalaması yüzde 59'dır. Hizmetler sektörü Türkiye'mizin dünyada rekabetçi olduğu ve dev adımlarla ilerlediği bir sektördür. Bugün hizmetler sektöründe bugün Türkiye'nin ihracatı 112.5 dolara yükseldi. 22 yılda 14 milyar dolardan buralara geldik. Geçen yılı 106 milyar dolarla kapatmıştık. Bu yılda artış hızımız turizm, lojistik sektörü, eğitim, sağlık, yazılım ve dizi-film sektörü, fuarcılık, bankacılık, sigortacılık gibi alanlar bizim hizmetler icraatındaki en önemli gelir kalemleri arasındadır. Dünya hizmet ihracatındaki payımız 2002'de yüzde 0.89 idi. Yüzde 1.35'e yükselttik. Dünya hizmetler sektörü ihracatı içerisinde 2028 hedefimiz yüzde 2'ye ulaşmaktır. Önümüzdeki yılda 7.3 milyar lira hizmetler icraatına destekler vereceğiz" şekilde konuştu.

HÜLYA AVŞAR VE CANSU BEKTAŞ'DA ÖDÜL ALDI

Öte yandan bakan Ömer Bolat konuşması sonrasında kadın girişimcilere ödüllerini kendi eliyle verdi. Sanatçı Hülya Avşar'da Bakan Bolat'tan ödülünü aldı. Ödül töreni sonrası milli sporcu Cansu Bektaş, programda halter kaldırdı. Bektaş alkış topladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Bolat: 2025 Yılı için 56 Milyar Lira Bütçe Ayıracağız - Son Dakika

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