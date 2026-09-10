Bakan Çiftçi Astana'da TDT ülkelerine seslendi, TÜRKPOL önerisini gündeme getirdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ülkeleri arasında suçla mücadele ve güvenlik alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Yeni nesil suç örgütleri, zehir tacirleri, siber suçlar gibi bütün alanlarda işbirliğimizi güçlendirmemiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum." dedi.

Çiftçi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen TDT İçişleri Bakanları 3. Toplantısı'nda konuştu.

Bölgesel ve küresel çatışmaların arttığı, Gazze'de yaşananların ve bölgedeki saldırıların devam ettiği, uluslararası hukukun ciddi sınamalardan geçtiği bir dönemden geçildiğine işaret eden Çiftçi, TDT ülkelerinin güvenlik alanındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Toplantının hayırlı sonuçlar doğurmasını dileyen Çiftçi, gözlemci ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan ve Türkmenistan'ın da toplantılarda yer almasının Teşkilata güç katacağına inandığını ifade etti.

"İşbirliğimizin daha ileriye taşındığını memnuniyetle müşahede ediyoruz"

Çiftçi, İçişleri Bakanlıkları arasındaki işbirliğinin her toplantıyla daha ileri taşındığını belirterek, Bakü'deki toplantının ardından kolluk eğitimi, suçla mücadele ve göç yönetimi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin güçlendirildiğini söyledi.

Bu süreçte imzalanan hukuki metinlerle ortak çalışmaların hukuki zemininin de sağlamlaştırıldığını aktaran Çiftçi, geçen yıl kurulan "Türk Devletleri Polis Akademileri Platformu"nun akademik ve mesleki kapasiteye önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

"Terörsüz Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz"

Türkiye'nin terör ve yeni nesil organize suç örgütleri başta olmak üzere her türlü suç ve güvenlik tehdidiyle kararlı şekilde mücadele ettiğini vurgulayan Çiftçi, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çiftçi, "Terörsüz Türkiye" hedefine emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, terör örgütlerinin yurt dışındaki bağlantılarının kesilmesinin, finansman ve insan kaynağı sağladıkları alanların ortadan kaldırılmasının önem taşıdığını vurguladı.

FETÖ ve terör örgütü DEAŞ ile mücadelede de ülkeler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Çiftçi, "Terörle mücadelede kalıcı neticeye ulaşabilmek için terör örgütlerinin yurt dışındaki bağlantılarının kesilmesi, finansman ve insan kaynağı temin ettikleri alanların ortadan kaldırılması büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Yeni nesil suç örgütlerine karşı ortak mücadele çağrısı

Dijital teknolojilerin yeni nesil organize suç örgütlerinin yanı sıra siber suçlar, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin büyümesine zemin hazırladığını belirten Çiftçi, bu suçların özellikle gençler ve çocuklar açısından ciddi tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bu alanlarda yürüttüğü operasyonlara ilişkin bilgi veren Çiftçi, bu yıl 18'i uluslararası olmak üzere toplam 557 organize suç örgütüne yönelik 1568 operasyon gerçekleştirildiğini, bunların 78'inin uyuşturucu ticareti yapan örgütler olduğunu bildirdi.

Çiftçi, 2026'da gerçekleştirilen 177 bin siber devriye ve 4 bin 210 siber operasyon kapsamında bilişim suçluları, sanal dolandırıcılar ile yasa dışı bahis ve kumar baronlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini, 58 bin 247 yasa dışı bahis ve kumar sitesinin erişime kapatıldığını aktardı.

Çiftçi, TDT ülkeleri arasında suçla mücadele ve güvenlik alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek "Yeni nesil suç örgütleri, zehir tacirleri, siber suçlar gibi bütün alanlarda işbirliğimizi güçlendirmemiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum." dedi.

Yasa dışı bahis, kumar ve şans oyunlarıyla mücadelenin TDT'nin 2027-2031 Strateji Belgesi'ne eklenmesini faydalı gördüklerini söyleyen Çiftçi, bu konunun 13. Devlet Başkanları Zirvesi'nde ele alınmasını önerdi.

Aranan şahısların yakalanması için ortak mekanizma önerisi

Suçla mücadelenin önemli unsurlarından birinin aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi olduğunu belirten Çiftçi, yeni nesil organize suç örgütlerinin faaliyetlerini farklı ülkeler üzerinden sürdürebildiğine işaret etti.

Çiftçi, uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayarak, bu yıl INTERPOL kanalıyla kırmızı bülten ve difüzyonla aranan 409 kişinin yakalandığını, kırmızı bülten ve uluslararası seviyede aranan 657 kişinin de Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

TÜRKPOL önerisi

Çiftçi, TDT ülkeleri arasında suçla mücadele alanında yeni bir kurumsal mekanizma oluşturulmasını önerdiklerini belirterek, "Suçla Mücadele Konseyi"nin birçok alanda işbirliği için güçlü bir çatı oluşturacağını ifade etti.

Konseyin kurucu anlaşmasına ilişkin ilk toplantının temmuz ayında gerçekleştirildiğini aktaran Çiftçi, oluşturulacak mekanizmanın aranan şahısların tespiti konusunda da ortak çalışma imkanı sağlayacağını dile getirdi.

Önerilen yapının gelecekte daha kapsamlı bir kuruma dönüşebileceğini anlatan Çiftçi, "EUROPOL ve ASEANAPOL gibi bu mekanizmanın ilerleyen dönemde TÜRKPOL (Türk Devletleri Kolluk İş Birliği Ajansı) halini alabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Bakan Çiftçi, müzakere sürecinin tamamlanmasının ardından kurucu anlaşmanın bir sonraki toplantıda imzalanmasını hedeflediklerini aktardı.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele

Toplantının önemli gündem maddelerinden birinin düzensiz göç ve göçle bağlantılı suçlarla mücadele olduğunu belirten Çiftçi, Türkiye'nin insan onurunu, kamu düzenini ve toplumsal huzuru esas alan göç politikası yürüttüğünü söyledi.

Uluslararası işbirliği, veri paylaşımı ve istişarelerin düzensiz göçle mücadelede önem taşıdığını vurgulayan Çiftçi, TDT ülkeleri vatandaşlarına yönelik düzenli göç ve ikamet süreçlerinde kolaylıklar sağlandığını ifade etti.

Çiftçi ayrıca, TDT üyesi ülkelerin havalimanlarında vatandaşlara özel pasaport alanları oluşturulmasını hedefleyen projeyi desteklediklerini ve bu konuda birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında bu yıl 4 bin 777 operasyonda 8 bin 612 şüphelinin yakalandığını bildiren Çiftçi, ülkeler arasındaki dayanışmanın artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmasının sonunda Kazakistan'ın ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi, TDT İçişleri Bakanları 4. Toplantısı'nda mevkidaşlarını Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.