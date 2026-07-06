NATO Zirvesi için güvenlik toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Zirvesi için güvenlik toplantısı

NATO Zirvesi için güvenlik toplantısı
06.07.2026 18:53  Güncelleme: 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Zirvesi güvenlik tedbirlerini görüşmek üzere bakanlık birimleriyle toplantı yaptı. Bakan, zirvenin Türkiye'nin diplomatik ve güvenlik kapasitesini dünyaya göstermesi açısından stratejik önemini vurguladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, 'NATO Zirvesinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri' konulu toplantıda bakanlığa bağlı güvenlik birimleri ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirleri anlattı. Bakan Çiftçi, "Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının, üst düzey heyetin, uluslararası kuruluş temsilcisinin ve basın mensubunun katılacağı bu zirve; Türkiye'nin diplomatik ağırlığını, kurumsal kapasitesini, güvenlik tecrübesini ve ev sahipliğini bütün dünyaya göstereceği son derece önemli bir buluşmadır. Devlet tüm kurumlarıyla sürecin içerisindedir. Bu süreç, devletimizin bütün kurumlarıyla yüksek dikkat, güçlü koordinasyon, olağanüstü çaba ve büyük bir fedakarlık göstermesini gerektiren stratejik bir vazifedir. Emniyet Teşkilatımızın ve Jandarma Teşkilatımızın bugüne kadar yürüttüğü çalışmaların, yapılan planlamaların ve alınan tedbirlerin büyük bir titizlikle hazırlandığını biliyoruz. Bizler aynı zamanda ülkemizin itibarını, devletimizin vakarını, milletimizin güven veren ev sahipliğini ve Türkiye'nin uluslararası alandaki güçlü konumunu koruyan önemli bir vazife yürütüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKE'

Dünyada ve bölgede artan jeopolitik risklere ve küresel savaş atmosferine dikkat çekerek Türkiye'nin üstlendiği tarihi role vurgu yapan Bakan Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen, krizlerin çözümünde irade ortaya koyan, dostlarına güven veren ve küresel meselelerde ağırlığını her geçen gün daha fazla hissettiren güçlü bir ülke konumuna erişmiştir" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğünü, Suriye'de hassas dengelerin yaşandığını, İsrail'in Gazze'de bütün dünyanın gözleri önünde zulüm ve soykırım yaptığını ve Türkiye'nin ise bu zulüm karşısında asla sessiz kalmadığını hatırlatan İçişleri Bakanı Çiftçi, "Dünyanın pek çok coğrafyasının adeta yangın yerine döndüğü ağır bir dönemde, bölgesel riskler daha da artmıştır. Böylesine çetin bir küresel ortamda ülkemizin devlet ve hükümet başkanlarını aynı masa etrafında buluşturabilmesi, uluslararası diplomasinin en önemli toplantılarından birine ev sahipliği yapması tarihi bir başarıdır. Bu başarı; Muhterem Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinin, Türkiye'nin yıllar içinde inşa ettiği itibarlı dış politikanın, devletimizin kurumsal kapasitesinin ve aziz milletimizin sarsılmaz iradesinin eseridir. Bizlere düşen görev; bu büyük başarıya güvenlik boyutuyla en güçlü katkıyı sunmaktır" ifadelerini kullandı.

'EN KÜÇÜK BİR AYRINTI ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Emniyet ve jandarma birimleri arasındaki koordinasyonun, lojistik ve siber alanlardaki tedbirlerin pürüzsüz işlemesi gerektiğinin altını çizen Çiftçi, "Havalimanlarından zirve alanlarına, konaklama noktalarından intikal güzergahlarına, siber güvenlikten toplumsal olay risklerine kadar bütün başlıkların aynı hassasiyetle ele alınması gerekmektedir. En küçük bir ayrıntının dahi büyük önem taşıdığı bir dönemdeyiz. Her bir arkadaşımızın vazifesine tam anlamıyla hakim olması, sahadaki gelişmeleri anlık olarak takip etmesi ve kurumlar arasında güçlü bir iletişim kurulması, Türkiye'ye yakışan güvenlik düzeninin temelini oluşturacaktır. Rabbim gayretimizi bereketli, tedbirlerimizi isabetli, vazifemizi muvaffak eylesin. Her şeyden önce Cenab-ı Hakk'a; ardından aziz milletimize, cennet vatanımıza ve Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bizleri mahcup etmemesini niyaz ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, görev alacak bütün arkadaşlarımıza başarılar temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi için güvenlik toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi’nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını getireceğim Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi'nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını getireceğim
ABD Başkanı Trump’ın NATO programı belli oldu ABD Başkanı Trump'ın NATO programı belli oldu
Zonguldak’ta yasağa rağmen denize girenleri “insan zinciri“ kurtardı Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girenleri "insan zinciri" kurtardı
Trump “Patronun kim olduğunu biliyor” dedi, Netanyahu’dan yanıt geldi Trump “Patronun kim olduğunu biliyor” dedi, Netanyahu’dan yanıt geldi
Cristiano Ronaldo’dan gazetecilere fırça Cristiano Ronaldo'dan gazetecilere fırça
Ukrayna’nın dron Putin’i harekete geçirdi, lüks yatını güvenlikli limana kaçırıyor Ukrayna'nın dron Putin'i harekete geçirdi, lüks yatını güvenlikli limana kaçırıyor
Bruno Fernandes’in Galatasaray’dan istediği absürt maaş ortaya çıktı Bruno Fernandes'in Galatasaray'dan istediği absürt maaş ortaya çıktı
Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama
Kızıldeniz’de tansiyon yeniden yükseliyor: Yemen açıklarında tankere saldırı Kızıldeniz'de tansiyon yeniden yükseliyor: Yemen açıklarında tankere saldırı

18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti
18:31
Trump’tan “kırmızı kart“ itirafı
Trump'tan "kırmızı kart" itirafı
18:10
Bakan Gürlek: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz
Bakan Gürlek: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz
17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
17:27
Trump’tan İran’a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
Trump'tan İran'a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
17:18
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray’ın yıldızıyla dünyaevine girdi
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi
16:53
Rutte’den Ankara’da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
16:06
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı 1 milyon dolandırılan cerrah var
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var
15:59
NATO Ankara Zirvesi’nde bir ilk yaşanacak Resmi programa alındı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı
15:15
Resmen kesinleşti ABD Başkanı Trump yarın Ankara’da
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 19:29:11. #7.13#
SON DAKİKA: NATO Zirvesi için güvenlik toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.