Bakan Ersoy, "28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü Programı"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Ersoy, "28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü Programı"nda konuştu Açıklaması

26.05.2025 21:51
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Farklı amaç ve hedeflerle bir araya gelmiş birçok milletler topluluğunun olduğu günümüzde, Türk dünyası bir bütün olarak yeni dönemin baş aktörlerinden biri olma yolundadır.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Farklı amaç ve hedeflerle bir araya gelmiş birçok milletler topluluğunun olduğu günümüzde, Türk dünyası bir bütün olarak yeni dönemin baş aktörlerinden biri olma yolundadır." dedi.

28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla kutlandı.

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakan Ersoy ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile davetliler katıldı.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, tarihle yaşıt bir milletin fertleri olarak Türklerin, dünyanın en eski ve köklü devlet geleneğine sahip olduğunun, tarihin hiçbir döneminde devletsiz kalmadığının, farklı Türk toplumlarınca kurulan devletler içinde, her dönem muhakkak bir tanesinin dünya ölçeğinde hakimiyet, kuvvet ve kudret sahibi olduğunun daima hatırlanması gerektiğini söyledi.

Sömürgeciliğin, sahte tarih söylem ve yazımlarıyla, çarpıtmalarla, inkar ve yalanlarla zihinlerde yapıldığına işaret eden Ersoy, millet olarak sahip olunan bu mirası yaşatma ve nesillere aktarıp anlatma sorumluluğunun bulunduğunu belirtti.

Milli kimliği ortak bir çatı olarak kullanmaktan, sınırların olmadığı soydaşlığı, kardeşliği, birlik ve beraberliği ortaya koymaktan asla geri durulmaması gerektiğini vurgulayan Ersoy, "Bu güzel ve anlamlı akşamda bir araya gelişimiz, söz konusu bilinci güçlü bir şekilde sahiplendiğimizi göstermektedir. Ben, 28 Mayıs Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle bizleri buluşturan, ifade ettiğim gerçeklerin altını her platformda, sarsılmaz bir kararlılıkla savunan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nün Türk kimliği, kadim devlet aklı ve bağımsızlık iradesinin sembolü olduğunu dile getiren Ersoy, bu tarihin, imparatorluklar çağının sona erdiği ve sınırların yeniden çizildiği bir döneme denk geldiğini hatırlattı.

"Azerbaycan bir destan yazmıştır"

Ersoy, 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Milli Şurası'nın bağımsızlık ilan ettiğini ve böylece Türk ve İslam dünyasındaki ilk demokratik cumhuriyet olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğunu anımsattı.

Bu adımın, derin bir inanç ve kararlılıkla atıldığını belirten Ersoy, ardından gelen dönemde, parlamentonun kurulması ve milli ordunun teşkili ile kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi ve toplumsal eşitliği hedefleyen devrimlerin hayata geçirildiğini söyledi.

Bakan Ersoy, geçmişe bakıldığında, bu bağımsızlık ilanı sonrasında Azerbaycan'ın devlet kimliğinin hızla oluştuğuna şahitlik edildiğini kaydederek, "Parlamentonun ve milli ordunun tesisinden tutunuz da kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıması, milli, etnik ve dini ayrımcılığın önlenmesi, hoşgörü ve çok kültürlülüğün sağlanması gibi sosyal devrimlerin hayata geçirilmesine kadar cumhuriyete dair ilkler bir bir hayata geçirilmiştir. 28 Nisan 1920 tarihindeki Bolşevik işgali ile kesintiye uğradığı güne kadar Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, 23 aya sığdırılmış bir öncülük ve özgünlük destanı yazmıştır." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mehmed Emin Resulzade'yi anarak, "Bayrak bir kere yükselmiştir ve gönüllerde, akıllarda, duygu ve düşüncelerde onu bir daha indirmek mümkün olmamıştır." dedi.

"Türkiye kardeşlerinin yanındadır"

Baskı ve zulümlere rağmen Azerbaycan halkının ideallerinden vazgeçmediğini vurgulayan Ersoy, 1960'ların sonunda Haydar Aliyev'in bu mirası devraldığını, onun politikaları sayesinde Azerbaycan'ın birçok alanda kalkınma yoluna girdiğini hatırlattı.

Bugün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde geçmişin hesaplarının tek tek kapatılarak, Azerbaycan'ın geleceğe güçlü ve kararlı bir şekilde ilerlediğini belirten Ersoy, şunları ifade etti:

"Bu yolda Türkiye, her koşul ve şart altında kardeşlerinin yanındadır. 28 Mayıs'ı, Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu şanlı tarihi canları, kanları, vatan ve millet yoluna vakfettikleri ömürleriyle yazan bütün kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum. Farklı amaç ve hedeflerle bir araya gelmiş birçok milletler topluluğunun olduğu günümüzde, Türk dünyası bir bütün olarak yeni dönemin baş aktörlerinden biri olma yolundadır. Soydaşlığın, kardeşliğin güçlü temelleri üzerine Türk dünyası için ortak bir vizyon bina eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, zatıalilerinin şahsında bu vizyonu paylaşan ve omuz omuza geleceğe yürüyen Türk dünyasının bütün liderlerine şükranlarımı arz ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, '28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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