Bakan Ersoy'dan, Antalya trafiği için yapılacak projelere yönelik paylaşım Açıklaması

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın trafiğine nefes aldıracak önemli projeleri başlattıklarını belirterek, "Kepezüstü, Duraliler, Uncalı ve Sanayi kavşaklarının yapımı ile Kumluca Çevre Yolu'nun modernize edilmesiyle şehir içi trafik yükünü hafifleteceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından, Antalya'da başlayacak projelere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamasında, "Antalya'mızın trafiğine nefes aldıracak önemli projeleri başlatıyoruz. Kepezüstü, Duraliler, Uncalı ve Sanayi kavşaklarının yapımı ile Kumluca Çevre Yolu'nun modernize edilmesiyle şehir içi trafik yükünü hafifleteceğiz" bilgisini paylaşan Ersoy, Antalya- Manavgat arasındaki 4 kavşağın düzenlenmesiyle de güvenli ve kesintisiz bir ulaşım sağlayacaklarını vurguladı.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan projelerin süratle hayata geçirilmesiyle turizm başkentinin hem ulaşımını modernize edeceklerinin hem de yaşam kalitesini artıracaklarının altını çizdi.

Dünya turizminin en önemli merkezlerinden olan Türkiye'nin gözbebeği Antalya'dan desteğini hiç esirgemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Abdulkadir Uraloğlu ile tüm ekibe şükranlarını sunan Ersoy, AK Parti Antalya milletvekilleri ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'e de bu süreçteki özverili katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Ersoy, "Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Antalya'mızda da kalkınma hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.