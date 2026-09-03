Bakan Ersoy, depremde hasar alan Adıyaman'daki 2 cami ve türbenin açılışını yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Ersoy, depremde hasar alan Adıyaman'daki 2 cami ve türbenin açılışını yaptı

Bakan Ersoy, depremde hasar alan Adıyaman\'daki 2 cami ve türbenin açılışını yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve restorasyonu tamamlanan Adıyaman'daki Musalla Camisi, Besni Kurşunlu Camisi ile Abuzer Gaffari Türbesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Ersoy, yıl sonuna kadar deprem bölgesindeki hasarlı yapıların büyük kısmının tamamlanacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman'da depremlerde hasar alan ve restorasyonu tamamlanan 2 cami ile türbenin açılışını gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan ve restorasyonu tamamlanan Musalla Camisi ve Besni Kurşunlu Camisi ile Abuzer Gaffari Türbesi için Musalla Camisi'nde tören düzenlendi.

Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, asrın felaketinden hemen sonra devletin ayağa kaldırma operasyonu başlattığını söyledi.

Bakanlığın da bağlı kurumlarıyla tam kapasiteyle ayağa kaldırma çalışmaları başlattığını ifade eden Ersoy, yıl sonuna kadar deprem bölgesinde hasar alan yapıların büyük bir kısmının tamamlanacağını kaydetti.

İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı tarafından okunan duanın ardından kurdele kesildi.

Camide incelemede bulunan Ersoy, cemaatle akşam namazını kıldı, ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Törene Vali Abdullah Küçük, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman, Kültür, Güncel, Deprem, Besni, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, depremde hasar alan Adıyaman'daki 2 cami ve türbenin açılışını yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü
Suriye’de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti Suriye'de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti
Belçika’da İsrail bağlantılı şirketin BATS binası Liege’de kundaklandı Belçika'da İsrail bağlantılı şirketin BATS binası Liege'de kundaklandı
İspanya’da göçmen krizi protestoları büyüyor Binlerce kişi sokaklara döküldü İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü
Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltına alındı Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltına alındı
Esenler’de kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüyen şüpheli kamerada Esenler’de kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüyen şüpheli kamerada

20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC’de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
19:58
Trump’tan İspanya’daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman’ın ifadesine ulaşıldı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman'ın ifadesine ulaşıldı
19:03
Eski bakan Denizolgun’un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
Eski bakan Denizolgun'un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
18:32
Togg’dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
18:00
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 20:37:32. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy, depremde hasar alan Adıyaman'daki 2 cami ve türbenin açılışını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement