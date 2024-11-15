Bakan Ersoy: Turizm Trafiği Artıyor - Son Dakika
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Bakan Ersoy: Turizm Trafiği Artıyor

Bakan Ersoy, turist sayısında ciddi artış olduğunu, iki ülke arasında kültürel iş birliklerinin önemini vurguladı.

15.11.2024 23:22
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- Bakan Ersoy: "Turizm trafiği son birkaç yıldır çok ciddi oranlarda yükselmeye başladı"

Ersoy, COP29'da Türk Pavilyonu'nu ziyaret etti

BAKÜ - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın düzenlendiği Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda kurulan Türkiye pavilyonunda, "İki ülke arasındaki kültürel faaliyetlerde çok ciddi artış var son zamanlarda. Hem kültürel değerlerimizin korunması hem de gelecek nesillere aktarılması iki ülke açısından da çok çok önemli. Özellikle turizm trafiği derseniz zaten son birkaç yıldır çok ciddi oranlarda yükselmeye başladı" dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor. COP29'a katılmak üzere Bakü'ye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temaslarına başladı. Bakan Ersoy, konferansın düzenlendiği Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda kurulan Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan pavilyonlarını ziyaret etti. İlk olarak Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli ile birlikte ilk olarak Azerbaycan Pavilyonu'nu ziyaret eden Ersoy, görevlilerden faaliyetler hakkında bilgi aldı Daha sonra Türk Pavilyonu'nu ziyaret eden Ersoy gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Turizm trafiği son birkaç yıldır çok ciddi oranlarda yükselmeye başladı"

COP29 vesilesiyle günübirlik bir ziyaret için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunduklarını belirten Bakan Nuri Ersoy, "Hem turizmden sorumlu Bakan hem de Kültür Bakanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki kültürel faaliyetlerde çok ciddi artış var son zamanlarda biliyorsunuz. Hem kültürel değerlerimizin korunması hem de gelecek nesillere aktarılması iki ülke açısından da çok çok önemli. Özellikle turizm trafiği derseniz zaten son birkaç yıldır çok ciddi oranlarda yükselmeye başladı. Rekor sayıda iki ülke arasında hem Türkiye'den Bakü'ye, Azerbaycan'a hem de Azerbaycan'dan ülkemizin çeşitli turistik noktalarına sayıda ciddi artış var" dedi.

"Azerbaycan'dan 900 bine yakın bir ziyaretçi almış olacağız"

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısında bu sene yüzde 15 civarında artış beklediklerini ifade eden Ersoy, "Azerbaycan'dan 900 bine yakın bir ziyaretçi almış olacağız. Hem iki ülke arasındaki hava trafiğinin slotlarının artırılmasını ve orta ve uzun vadede yolcu potansiyelinin her yıl bu ivmeyle çıkış yakalaması için neler yapabileceğimizi konuştuk. Hem de bunu kültürel etkinliklerle, kültürel faaliyetlerle nasıl destekleriz onları konuştuk. Çok faydalı, kısa süreli ama faydalı bir görüşme oldu. Şimdi de COP29 ile ilgili uluslararası toplantıya katılacağız" şeklinde konuştu.

Bakanlar, Özbekistan Pavilyonu'nu da ziyaret ederek Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov ile görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: Turizm Trafiği Artıyor - Son Dakika

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