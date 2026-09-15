Bakan Fidan Azerbaycan'a gidiyor, ABD-İran gerilimi ve Gazze ateşkesi izleniyor - Son Dakika
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Bakan Fidan Azerbaycan'a gidiyor, ABD-İran gerilimi ve Gazze ateşkesi izleniyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ı ziyaret edecek. ABD-İran gerilimi ile Gazze'deki ateşkes süreci ve İsrail'in ateşkes ihlalleri de takip ediliyor.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1 - Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.30)

2 - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı Editör Masası'na katılacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "KOVAN" Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Yetiştirme Programı İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2 - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığının ardından esnaf ziyaretinde bulunacak, "Yeni Hizmet Binaları Toplu Açılışı"na katılacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Amasya/10.30/11.30/14.00/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kadın Kooperatifleri Destekleme ve Koordinasyon Merkezi Programı Kapanış Töreni'ne, Türkmedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'ne, Ahilik Haftası Açılış Programı ve Şed Giyme Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.30/13.00/15.00)

2 - Türkiye İstatistik Kurumu, tarım ürünleri üretici fiyat, inşaat ve hizmet üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3 - Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi ile bir kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

(Bakü)

2 - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Azerbaycan'da "Türk dünyası diyalogları: Ortak gelecek, ortak vizyon" başlıklı panel düzenlenecek.

(Bakü)

3 -? ABD- İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, 2 maçla başlayacak.

2 - FIBA Şampiyonlar Ligi elemelerine Bulgaristan'ın Samokov kentinde devam edilecek. Son 16 turunda Glint Körfez Basket, Yunanistan'ın Kolossos H Hotels, Yukatel Denizli Basket ise Almanya'nın Rasta Vechta ekibiyle karşılaşacak.

(Samokov/16.30/21.00)

3 - EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Spor Toto, Bosna Hersek'in RK Vogosca takımını ağırlayacak.

(Ankara/17.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Fidan Azerbaycan'a gidiyor, ABD-İran gerilimi ve Gazze ateşkesi izleniyor - Son Dakika

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