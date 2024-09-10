Bakan Fidan: Eygi'nin Ölümü, İsrail'in Barış Yanlılarını Hedef Aldığını Gösteriyor - Son Dakika
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Bakan Fidan: Eygi'nin Ölümü, İsrail'in Barış Yanlılarını Hedef Aldığını Gösteriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de yaptığı açıklamada, İsrail askerlerince öldürülen Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cinayetinin hukuki takibinin yapılacağını belirtti. Bakan Fidan, Arap ülkeleriyle ilişkilerin güçlenmesi ve Filistin'in haklarının savunulması gerekliliğine vurgu yaparak, bölgesel işbirliklerinin önemine dikkat etti.

10.09.2024 20:47
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve Türk vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin, "Bu olay, İsrail'in barıştan yana olanları dahi hedef aldığını açıkça göstermiştir. Bu cinayetin tabii ki hukuki açıdan da takipçisi olacağız." dedi.

Bakan Fidan, Arap Birliği 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyinin (DBK) toplantısına katılmak üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrılmadan önce AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kahire'de bu toplantıya davet edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Fidan, "13 yıllık bir aradan sonra ilk kez böyle bir buluşma gerçekleşti. Arap ülkelerinin büyük çoğunluğuyla ikili ilişkilerimiz gayet iyi durumda. Biz sadece komşularımızla değil, Arap dünyasındaki tüm ülkelerle iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz. Arap Ligi, bu bağlamda bizim için son önemli bir organizasyon." ifadesini kullandı.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika vizyonu doğrultusunda, Arap dünyasıyla ilişkileri daha da geliştirme konusunda, özellikle son yıllarda önemli mesafe katettiklerini belirterek, şimdi bunun meyvelerini topladıklarının altını çizdi.

Bu durumdan karşılıklı olarak faydalandıklarını kaydeden Fidan, "Siyasi olarak da ekonomik olarak da terörle mücadele konusunda da çeşitli kazanımlar elde ediyoruz." dedi.

Bakan Fidan, ilişkilerin gelişmesinin yatırımlar ve turizm başta olmak üzere, iş dünyasına büyük kazanımlar getirdiğine dikkati çekerek, "Sadece Arap Ligi'ndeki bu toplantıya katılmamız değil, Mısır Cumhurbaşkanı (Abdulfettah es) Sisi'nin ülkemizi ziyareti de güçlenen ilişkilerimizin önemli bir göstergesidir." şeklinde konuştu.

"Arap Ligi ile yeniden başlattığımız işbirliğinin çok yararlı olacağına inanıyoruz"

Sonuçta bugün bulundukları noktaya geldiklerini kaydeden Fidan, " Türkiye, bölgesinde ve tüm coğrafyalarda istikrar ve barışın tesisinden yanadır. Bu zor dönemde, Arap Ligi ile yeniden başlattığımız işbirliğinin çok yararlı olacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Fidan, Kahire'deki toplantıda, başta Gazze olmak üzere tüm ülkeler için önem arz eden konuları ele aldıklarını belirterek, "Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için birlikte hareket etmek zorunda, Müslüman ülkelere, tabii ki daha da büyük bir sorumluluk düşüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi, D-8 gibi platformların tümünü, Filistinlilerin haklarını savunmak için kullanmalıyız." dedi.

"İİT'nin acilen toplanması için çalışıyoruz"

Bakan Fidan, öte yandan Kahire'de yaptığı önemli ikili görüşmelere ilişkin detaylar da paylaştı.

Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Gymnich toplantısı vesilesiyle gündeme getirdikleri konuların takibini yaptıklarını, Türkiye-AB ilişkilerinde gelecek dönemin yol haritasını görüştüklerini ve yapılabilecek üst düzey ziyaret ve görüşmeleri ele aldıklarını söyledi.

Öte yandan Suudi Arabistan, Tunus ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla da görüştüklerini dile getiren Fidan, başlıca gündem maddelerinin Gazze'deki durum olduğunu, Filistin'deki soykırımı durdurmak için atılabilecek adımları ele aldıklarını anlattı.

Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanı'mızın da açıkladığı gibi, İİT'nin acilen toplanması için çalışıyoruz. Bu konuyu da muhataplarımla görüştük." dedi.

"Bu cinayetin hukuki açıdan da takipçisi olacağız"

Gazze'de yaşananların vicdan sahibi herkesi derinden üzdüğünü vurgulayan Fidan, İsrail askerlerince öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet diledi.

Fidan, Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili olarak, "Bu olay, İsrail'in barıştan yana olanları dahi hedef aldığını açıkça göstermiştir. Bu cinayetin tabii ki hukuki açıdan da takipçisi olacağız. Ayşenur kardeşimizin, kederli ailesinin acılarını da paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hakan Fidan, Filistin, Güncel, Kahire, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Fidan: Eygi'nin Ölümü, İsrail'in Barış Yanlılarını Hedef Aldığını Gösteriyor - Son Dakika

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